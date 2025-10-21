Половина средств на закупку газа уже есть, остальные ищут — Зеленский

Половина необходимых средств для закупки газа на отопительный период уже обеспечена, остальную сумму обязалось найти правительство.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на Ставке были определены объемы и источники финансирования по закупке газа на отопительный сезон.

"Определили все детали по финансированию – какие средства будут достаточны для закупки газа и какие могут быть источники финансирования", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что половина средств на закупку газа уже есть.

"Факт: половину этих средств уже мы обеспечили, и весь необходимый объем правительство найдет", - подчеркнул Зеленский.

Президент уточнил, что часть финансирования обеспечивают гранты партнеров, а также договоренности с украинскими банками.

"Понимаем, где брать газ на сумму около $2 миллиарда. Если нам понадобится. Мы рассчитываем, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газ на $2 миллиарда", – рассказал Зеленский.

Заметим, что в результате атак РФ в начале октября Украина потеряла около 60% суточной добычи газа.

С начала октября по газовым объектам было совершено 6 массированных атак.

Закупка газа

Группа "Нафтогаз" в августе подписала соглашение с ЕБРР о кредите в размере €500 млн на закупку газа.

Для прохождения отопительного сезона 2025/2026 Министерство энергетики планирует накопить 13,2 млрд грн до 1 ноября.

Для обеспечения импорта "Нафтогаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд. грн. от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк.

В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планировала импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.

Также группа "Нафтогаз" подписала кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 300 млн. евро. Денежные средства пойдут на закупку газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного газоснабжения во время зимы.