Объемы импорта газа будут соизмеримы с потерями в результате ударов РФ – Минэнерго

Украина вынуждена будет дополнительно импортировать газ из-за потерь собственной добычи, и объемы импорта должны быть равны объемам потерь.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, ведомство исходит из реалистического сценария.

"Не могу назвать цифры, но объем импорта газа соизмерим с тем объемом, который мы теряем в результате ударов", - подчеркнул Колесник.

Он отметил, что идет восстановление поврежденного оборудования, поэтому объем необходимого импорта достижим.

Замминистра пояснил, что перед началом отопительного сезона была поставлена высокая планка импорта, и она выполнена.

Колесник добавил, что резервы газа в подземных хранилищах и дополнительные объемы импорта – это то, на что можно рассчитывать при прохождении холодного периода.

Также он согласился с оценками экспертов, что дополнительный импорт газа может составить около 2 млрд куб. м.

Замминистра сообщил, что сейчас Украина прорабатывает разные источники финансирования импорта, а также все доступные логистические цепи.

Заметим, что в результате атак РФ в начале октября Украина потеряла примерно 60% суточной добычи газа.

С начала октября по газовым объектам было совершено 6 массированных атак.

Закупка газа

Группа "Нефтегаз" в августе подписала соглашение из ЕБРР о кредите в размере €500 млн на закупку газа.

Для прохождения отопительного сезона 2025/2026 Министерство энергетики планирует накопить 13,2 млрд грн до 1 ноября.

Для обеспечения импорта "Нефтегаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд. грн. от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк.

В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планировала импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.

Также группа "Нефтегаз" подписала кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 300 млн. евро. Денежные средства пойдут на закупку газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного газоснабжения во время зимы.