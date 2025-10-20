Обсяги імпорту газу будуть співмірними з втратами внаслідок ударів РФ – Міненерго

Україна змушена буде додатково імпортувати газ через втрати власного видобутку, і обсяги імпорту мають дорівнювати обсягам втрат.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, відомство виходить з реалістичного сценарію.

"Не можу назвати цифри, але обсяг імпорту газу співмірний з тим обсягом, який ми втрачаємо внаслідок ударів", - наголосив Колісник.

Він зауважив, що йде відновлення пошкодженого обладнання, тому обсяг необхідного імпорту "досяжний".

Заступник міністра пояснив, що перед початком опалювального сезону була поставлена висока планка імпорту, і вона виконана.

Колісник додав, що резерви газу в підземних сховищах та додаткові обсягу імпорту - це те, на що можна розраховувати при проходженні холодного періоду.

Також він погодився з оцінками експертів, що додатковий імпорт газу може скласти приблизно 2 млрд куб. м.

Заступник міністра повідомив, що зараз Україна опрацьовує різні джерела фінансування імпорту, а також всі доступні логістичні ланцюги.

Зауважимо, що внаслідок атак РФ на початку жовтня Україна втратила приблизно 60% добового видобутку газу.

З початку жовтня по газових об’єктах було здійснено 6 масованих атак.

Закупівля газу

Група "Нафтогаз" у серпні підписала угоду з ЄБРР про кредит у розмірі €500 млн на закупівлю газу.

Для проходження опалювального сезону 2025/2026 Міністерство енергетики планує накопичити 13,2 млрд грн до 1 листопада.

Для забезпечення імпорту "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та ПриватБанк.

Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планувала імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.

Також група "Нафтогаз" підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 млн євро. Кошти підуть на закупівлю газу для формування довгострокових запасів та забезпечення стабільного газопостачання під час зими.