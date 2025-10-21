Половина коштів на закупівлю газу вже є, уряд шукає решту - Зеленський

Половину необхідних коштів для закупівлі газу на опалювальний період уже забезпечено, решту суми зобов’язався знайти уряд.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський

За його словами, на Ставці були визначені обсяги та джерела фінансування для закупівлі газу на опалювальний сезон.

"Визначили всі деталі по фінансуванню – які кошти будуть достатніми для закупівлі газу і які можуть бути джерела фінансування", – наголосив Зеленський.

Він додав, що половина коштів на закупівлю газу вже є.

"Факт: половину цих коштів уже ми забезпечили, і весь необхідний обсяг уряд знайде. Доручення є", - підкреслив Зеленський.

Президент уточнив, що частину фінансування забезпечують гранти партнерів, а також домовленості з українськими банками.

"Розуміємо, де брати газ на суму близько $2 мільярди. Якщо нам знадобиться. Ми розраховуємо, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на $2 мільярди", – розповів Зеленський.

Зауважимо, що внаслідок атак РФ на початку жовтня Україна втратила приблизно 60% добового видобутку газу.

З початку жовтня по газових об’єктах було здійснено 6 масованих атак.

Закупівля газу

Група "Нафтогаз" у серпні підписала угоду з ЄБРР про кредит у розмірі €500 млн на закупівлю газу.

Для проходження опалювального сезону 2025/2026 Міністерство енергетики планує накопичити 13,2 млрд грн до 1 листопада.

Для забезпечення імпорту "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та ПриватБанк.

Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планувала імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.

Також група "Нафтогаз" підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 млн євро. Кошти підуть на закупівлю газу для формування довгострокових запасів та забезпечення стабільного газопостачання під час зими.