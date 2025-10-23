Україна почала відбір газу з підземних сховищ

З 22 жовтня Україна припинила закачку природного газу в підземні сховища та розпочала його відбір.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory (AGSI).

Станом на 22 жовтня загальний рівень запасів природного газу в українських підземних сховищах перевищував 8,5 млрд куб. м без урахування технологічного газу для довготривалого зберігання.

Раніше Україна на два тижні випередила план, досягнувши цільового рівня запасів у 13,2 млрд куб. м газу, включно з технологічним газом та обсягами на тимчасово непідконтрольних територіях, що уряд планував накопичити до 1 листопада 2025 року.

Зауважимо, що внаслідок атак РФ на початку жовтня Україна втратила приблизно 60% добового видобутку газу.

З початку жовтня по газових об’єктах було здійснено 6 масованих атак.

Закупівля газу

Група "Нафтогаз" у серпні підписала угоду з ЄБРР про кредит у розмірі €500 млн на закупівлю газу.

Для проходження опалювального сезону 2025/2026 Міністерство енергетики планувало накопичити 13,2 млрд грн до 1 листопада.

Для забезпечення імпорту "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та ПриватБанк.

Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планувала імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.

Також група "Нафтогаз" підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 млн євро. Кошти підуть на закупівлю газу для формування довгострокових запасів та забезпечення стабільного газопостачання під час зими.