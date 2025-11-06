Запланована подія 2

Читати українською

Греция создает новую компанию для импорта LNG: Украина среди покупателей

LNG
Греция создает новую компанию для импорта LNG

Греческие компании Depa Commercial и AKTOR Group приступили к созданию совместной компании – Atlantic – SEE LNG Trade SA, которая будет заниматься покупкой и импортом LNG в Грецию, а также ее последующей продажей, в том числе в Украину.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.

Отмечается, что новая компания в контексте бизнес-стратегии изучает и оценивает соответствующие деловые возможности для сотрудничества.

6-7 ноября в Греции пройдет саммит Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC). В мероприятии примут участие чиновники из США, в частности секретарь энергетики Крис Райт, и министры энергетики из примерно 25 стран Европы и Америки.

Среди главных тем встречи – Вертикальный коридор (Трансбалканский маршрут), инициатива, позволяющая транспортировать природный газ, прежде всего LNG, из Греции в страны Восточной Европы, в том числе и Украины. Кроме того, будет обсуждаться развитие LNG инфраструктуры в Греции.

LNG в Украину

По информации источников ExPro, подтверждаемой греческими медиа, на саммите могут обсуждать, в частности, увеличение поставок американского LNG в Украину.

В ближайшее время может быть подписан контракт на поставку LNG от американского производителя Venture Global до украинских ДТЭК и «Нафтогаза» при посредничестве новой греческой компании Atlantic – SEE LNG Trade.

Объемы импорта могут составить 2 млрд куб м в год, а газ будет транспортироваться по Трансбалканскому маршруту.

Еще в конце октября стало известно, что три компании забронировали мощности для импорта природного газа в Украину по Трансбалканскому маршруту на ноябрь. Общий объем забронированных мощностей – 0,6 млн. куб. м в сутки.

В сентябре и октябре Трансбалканский маршрут не использовался из-за высокой стоимости транзита газа через четыре страны. Снижение тарифов молдавскими и румынскими операторами в ноябре помогло увеличить бронирование мощностей.

Импорт газа в Украину по Трансбалканскому маршруту

27 мая Украина сделала важный шаг для укрепления энергетической безопасности региона - Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила внедрение совместного продукта бронирования мощностей для Трансбалканского маршрута поставки газа.

Целью этой инициативы является альтернативные и конкурентные пути поставки природного газа — от терминалов СПГ в Греции до украинских потребителей.

19 января Украина стала седьмой страной Европы, официально подписавшей меморандум о сотрудничестве с целью создания   газового коридора   "Юг-Север" или так называемого "Вертикального коридора". В него входят операторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдовы.

Новый маршрут открывает более широкие возможности для диверсификации источников поставок газа и более активного использования украинских подземных хранилищ газа иностранными компаниями.

Автор:
Светлана Манько