Три компании будут импортировать газ из Греции в Украину в ноябре

Три компании забронировали мощности для импорта природного газа в Украину по Трансбалканскому маршруту на ноябрь. Общий объем забронированных мощностей – 0,6 млн. куб. м в сутки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.

Какие компании будут импортировать газ

Среди компаний, забронировавших мощности для импорта газа из Греции в Украину: греческая DEPA Commercial, D.Trading (дочерняя компания крупнейшей украинской газодобывающей группы ДТЭК) и швейцарская Axpo Trading.

В целом Операторы ГТС Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Греции предлагали до бронирования почти 1,9 млн куб м в сутки мощностей на ноябрь.

На сентябрь и октябрь компании не бронировали мощности по этому маршруту, в результате чего импорт газа не производился.

Маршрут фактически работал в течение двух месяцев (июль-август), а поставки прекратились в сентябре 2025 года из-за высоких тарифов и отсутствия долгосрочных гарантированных условий доступа к мощностям. В целом, по оценкам аналитиков, к моменту остановки транспортировки в Украину было доставлено 18 млн. куб. м природного газа.

Бронирование мощностей на ноябрь, прежде всего, связано с понижением тарифов молдавским и румынским операторами ГТС.

В конце прошлой недели Операторы ГТС Молдовы и Румынии утвердили скидку 50% на тариф на транзит газа по Трансбалканскому маршруту на полгода – до конца апреля 2026 года.

Другая причина большего интереса к этому маршруту – потребности Украины в увеличении импорта природного газа в преддверии отопительного сезона после существенного обвала внутренней добычи в результате российских атак.

Импорт газа в Украину по Трансбалканскому маршруту

27 мая Украина сделала важный шаг для укрепления энергетической безопасности региона - Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила внедрение совместного продукта бронирования мощностей для Трансбалканского маршрута поставки газа.

Целью этой инициативы является альтернативные и конкурентные пути поставки природного газа — от терминалов СПГ в Греции до украинских потребителей.

19 января Украина стала седьмой страной Европы, официально подписавшей меморандум о сотрудничестве с целью создания газового коридора "Юг-Север" или так называемого "Вертикального коридора". В него входят операторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдовы.

Новый маршрут открывает более широкие возможности для диверсификации источников поставок газа и более активного использования украинских подземных хранилищ газа иностранными компаниями.