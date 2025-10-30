Три компанії імпортуватимуть газ з Греції до України у листопаді

Три компанії забронювали потужності для імпорту природного газу до України Трансбалканським маршрутом на листопад. Загальний обсяг заброньованих потужностей – 0,6 млн куб м на добу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro.

Які компанії імпортуватимуть газ

Серед компаній, що забронювали потужності для імпорту газу з Греції до України: грецька DEPA Commercial, D.Trading (дочірня компанія найбільшої української газовидобувної Групи ДТЕК) та швейцарська Axpo Trading.

Загалом, Оператори ГТС України, Молдови, Румунії, Болгарії та Греції пропонували до бронювання майже 1,9 млн куб м на добу потужностей на листопад.

На вересень та жовтень компанії не бронювали потужності по цьому маршруту, внаслідок чого імпорт газу не здійснювався.

Маршрут фактично працював упродовж двох місяців (липень-серпень), а постачання припинилися у вересні 2025 року через високі тарифи та відсутність довгострокових гарантованих умов доступу до потужностей. Загалом, за оцінками аналітиків, до моменту зупинки транспортування в Україну було доставлено 18 млн куб м природного газу.

Бронювання потужностей на листопад, перш за все, пов’язано зі зниженням тарифів молдовським та румунським операторами ГТС.

Наприкінці минулого тижня Оператори ГТС Молдови та Румунії затвердили знижку 50% на тариф на транзит газу Трансбалканським маршрутом на півроку – до кінця квітня 2026 року.

Інша причина більшого інтересу до цього маршруту – потреби України в збільшенні імпорту природного газу напередодні опалювального сезону після суттєвого обвалу внутрішнього видобутку внаслідок російських атак.

Імпорт газу в Україну Трансбалканським маршрутом

27 травня Україна зробила важливий крок для зміцнення енергетичної безпеки регіону — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила впровадження спільного продукту бронювання потужностей для Трансбалканського маршруту постачання газу.

Ця ініціатива має на меті забезпечити альтернативні та конкурентні шляхи постачання природного газу — від терміналів СПГ у Греції до українських споживачів.

19 січня Україна стала сьомою країною Європи яка офіційно підписала меморандум про співпрацю з метою створення газового коридору "Південь-Північ" або так званого "Вертикального коридору". До нього входять оператори газотранспортних систем Болгарії, Греції, Румунії, Угорщини, Словаччини та Республіки Молдова.

Новий маршрут відкриває ширші можливості для диверсифікації джерел постачання газу та активнішого використання українських підземних сховищ газу іноземними компаніями.