"Нефтегаз" и греческая компания Atlantic-See LNG подписали меморандум о поставках американского газа в Украину

Группа "Нафтогаз" и греческая компания Atlantic-See LNG Trade SA подписали Меморандум о взаимопонимании по поводу будущих регулярных поставок американского сжиженного природного газа (LNG) в Украину.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения "Нафтогаза" и Минэнерго.

Поставки будут осуществляться через греческие газовые терминалы и так называемый Вертикальный коридор, объединяющий энергетические маршруты Юго-Восточной Европы.

Долгосрочное сотрудничество охватывает горизонт до 2050 года и предусматривает реализацию ряда стратегических проектов:

обеспечение стабильных долгосрочных поставок LNG для Украины;

интеграцию украинской инфраструктуры в логистические маршруты LNG в Европу;

создание устойчивой системы снабжения и хранения американского LNG.

"Мы закладываем новый фундамент в трансатлантическом сотрудничестве с партнерами. Это еще один шаг для долгосрочной энергетической стабильности Украины и новых возможностей", - отметил председатель правления "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Министр энергетики Светлана Гринчук подчеркнула, что этот меморандум формирует новый маршрут поставки LNG из США через Грецию и открывает перспективы для развития региональной энергетической безопасности.

"Благодарю партнеров из США и Греции за сотрудничество. Мы закладываем новый фундамент в трансатлантическом сотрудничестве с партнерами и делаем еще один шаг для долгосрочной энергетической стабильности Украины и новых возможностей", — отметила она.

Напомним, вчера "Нафтогаз" и польская компания Orlen договорились о поставке американского сжиженного газа (LNG) в Украину объемом до 300 млн кубометров. Топливо поступит уже в первом квартале 2026 года.