Первая в 2026 году партия американского газа поступила в украинскую ГТС

Первая в 2026 году партия американского сжиженного природного газа (LNG) прибыла в Украину. Поставка организована НАК "Нафтогаз" в партнерстве с польским государственным концерном Orlen.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий,

По его словам, около 100 млн куб. м в конце января были доставлены на терминал в польском Свиноуйце и уже поступили в украинскую ГТС.

"Дополнительные объемы газа крайне важны в период экстремальных морозов и террористических российских атак на энергетическую инфраструктуру", – подчеркнул Корецкий.

Он отметил, что этого объема достаточно в месяц зимнего потребления для около 700 тыс. семей.

В 2026 году "Нафтогаз" планирует импортировать в Украину до 1 млрд куб. м LNG из США.

"Системно работаем с международными партнерами, чтобы у Украины был ресурс для стабильного прохождения зимы в условиях постоянных атак на газовую и энергетическую инфраструктуру", - подчеркнул Корецкий.

Он добавил, что следующие партии американского газа уже законтрактованы и будут доставлены в Украину в феврале-марте.

Напомним, "Нафтогаз" и польская компания Orlen договорились о поставке американского сжиженного газа (LNG) в Украину объемом до 300 млн кубометров. Топливо поступит уже в первом квартале 2026 года.

В рамках сотрудничества до конца 2026 года Украина ожидает получить около 1 млрд. кубометров LNG.