Маршрут через четыре страны: в марте греческая компания поставит первый LNG из США в Украину

Уже в марте 2026 г. в нашу страну прибудет первая партия сжиженного природного газа (LNG) непосредственно из США. Это стало возможным благодаря соглашению, которое 30 января подписало греческое совместное предприятие Atlantic See LNG Trade.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ExPro.

Маршрут через четыре страны

Греция становится воротами для входа и транзита американского LNG в Юго-Восточную и Центральную Европу.

В компании отметили, что это соглашение является первым контрактом на поставку LNG в Украину. Путь американского газа будет непростым, но надежным. Танкер с топливом прибудет в греческий терминал Revithoussa. После регазификации топливо направится в "Нафтогаз Украины" по разветвленной сети трубопроводов через Болгарию, Румынию и Молдову.

Объем первой партии – до 100 млн куб. м (в зависимости от мощностей операторов ГТС).

"Соглашение, подписанное 30 января, знаменует начало нового этапа для Atlantic See LNG Trade и роли Греции на европейской энергетической карте. С поставкой первого американского LNG груза в марте мы переходим от проектирования к практике, коммерчески используя инфраструктуру Вертикального коридора", - подчеркнул Константинос.

Сотрудничество на десятилетие

Еще в ноябре 2025 года "Нафтогаз" и греческая компания Atlantic-See LNG Trade SA подписали Меморандум о взаимопонимании по поводу будущих регулярных поставок американского LNG в Украину.

Долгосрочное сотрудничество охватывает горизонт до 2050 года и предусматривает реализацию ряда стратегических проектов:

обеспечение стабильных долгосрочных поставок LNG для Украины; интеграцию украинской инфраструктуры в логистические маршруты LNG в Европу; создание устойчивой системы снабжения и хранения американского LNG.

Следует отметить, что "Нафтогаз" и польская компания Orlen также договорились о поставке американского сжиженного газа (LNG) в Украину объемом до 300 млн кубометров. Топливо поступит уже в первом квартале 2026 года.