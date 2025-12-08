Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

--0,13

EUR

49,00

--0,23

Наличный курс:

USD

42,32

42,25

EUR

49,40

49,25

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Греческое предприятие Aktor Group планирует увеличить поставки американского СПГ для Украины и Румынии

LNG
Украина и Румыния получат американский газ через Грецию с 2026 года / Pexels

Совместное предприятие Aktor Group и греческого государственного поставщика газа Depa Commercial SA стремится обеспечить дополнительные поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

После заключения в ноябре соглашения с Venture Global Inc. по импорту топлива в Грецию для экспорта в Украину и Румынию, компания Atlantic See LNG Trade SA ищет дополнительных поставщиков, сообщил в интервью Александрос Экзарху, председатель правления Aktor и генеральный директор Atlantic.

Соглашение с Venture Global рассчитано на 2030-2050 годы, однако поставки в Украину и Румынию планируется начать уже в 2026 году. Экзарху отметил, что для покрытия потребностей в период 2026-2030 годов необходимо по меньшей мере два, а возможно три поставщика.

Поиск новых соглашений происходит на фоне стремления Греции превратиться в газотранспортный центр региона, а также на фоне европейских усилий по прекращению импорта газа из России. Украина в это время стремится обеспечить энергетическую безопасность на зиму после того, как российские авиаудары уничтожили более половины ее внутренней добычи газа.

По словам Экзарха, соглашение, подписанное Depa в прошлом месяце для поставки американского СПГ украинскому "Нафтогазу" с декабря по март, будет реализовано через Atlantic, которая сосредоточится именно на американском газе.

Дополнительные инфраструктурные планы

Для обеспечения транзита СПГ в Украину, Румынию и Молдову Греции понадобится второй плавучий блок хранения и регазификации до 2030 года, отметил генеральный директор Atlantic. Это, по его словам, критически важно для национальных интересов Греции.

В краткосрочной перспективе компания планирует фрахтовать суда для транспортировки американского СПГ, в то же время оценивая возможность строительства собственного флота для долгосрочных поставок.

Переход Atlantic на рынок СПГ является частью стратегии Aktor Group по диверсификации бизнеса и уменьшению зависимости от строительства. Компания стремится снизить долю строительства в прибыли до 40% и значительно увеличить вклад энергетики к концу года.

"Влияние СПГ в период 2026-2030 годов будет значительным, а с 2030 по 2050 годы - еще большим", - подчеркнул Экзарху.

В настоящее время Aktor владеет 60% акций Atlantic, а Depa - 40%.

Напомним, на начало ноября "Нафтогаз" и греческая компания Atlantic-See LNG Trade SA подписали Меморандум о взаимопонимании относительно будущих регулярных поставок американского сжиженного природного газа в Украину.

Автор:
Татьяна Гойденко