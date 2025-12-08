Греческое предприятие Aktor Group планирует увеличить поставки американского СПГ для Украины и Румынии

Совместное предприятие Aktor Group и греческого государственного поставщика газа Depa Commercial SA стремится обеспечить дополнительные поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

После заключения в ноябре соглашения с Venture Global Inc. по импорту топлива в Грецию для экспорта в Украину и Румынию, компания Atlantic See LNG Trade SA ищет дополнительных поставщиков, сообщил в интервью Александрос Экзарху, председатель правления Aktor и генеральный директор Atlantic.

Соглашение с Venture Global рассчитано на 2030-2050 годы, однако поставки в Украину и Румынию планируется начать уже в 2026 году. Экзарху отметил, что для покрытия потребностей в период 2026-2030 годов необходимо по меньшей мере два, а возможно три поставщика.

Поиск новых соглашений происходит на фоне стремления Греции превратиться в газотранспортный центр региона, а также на фоне европейских усилий по прекращению импорта газа из России. Украина в это время стремится обеспечить энергетическую безопасность на зиму после того, как российские авиаудары уничтожили более половины ее внутренней добычи газа.

По словам Экзарха, соглашение, подписанное Depa в прошлом месяце для поставки американского СПГ украинскому "Нафтогазу" с декабря по март, будет реализовано через Atlantic, которая сосредоточится именно на американском газе.

Дополнительные инфраструктурные планы

Для обеспечения транзита СПГ в Украину, Румынию и Молдову Греции понадобится второй плавучий блок хранения и регазификации до 2030 года, отметил генеральный директор Atlantic. Это, по его словам, критически важно для национальных интересов Греции.

В краткосрочной перспективе компания планирует фрахтовать суда для транспортировки американского СПГ, в то же время оценивая возможность строительства собственного флота для долгосрочных поставок.

Переход Atlantic на рынок СПГ является частью стратегии Aktor Group по диверсификации бизнеса и уменьшению зависимости от строительства. Компания стремится снизить долю строительства в прибыли до 40% и значительно увеличить вклад энергетики к концу года.

"Влияние СПГ в период 2026-2030 годов будет значительным, а с 2030 по 2050 годы - еще большим", - подчеркнул Экзарху.

В настоящее время Aktor владеет 60% акций Atlantic, а Depa - 40%.

Напомним, на начало ноября "Нафтогаз" и греческая компания Atlantic-See LNG Trade SA подписали Меморандум о взаимопонимании относительно будущих регулярных поставок американского сжиженного природного газа в Украину.