Грецьке підприємство Aktor Group планує збільшити постачання американського СПГ для України та Румунії

Спільне підприємство Aktor Group та грецького державного постачальника газу Depa Commercial SA прагне забезпечити додаткові постачання скрапленого природного газу (СПГ) зі США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Після укладення у листопаді угоди з Venture Global Inc. щодо імпорту палива до Греції для експорту в Україну та Румунію, компанія Atlantic See LNG Trade SA шукає додаткових постачальників, повідомив у інтерв’ю Александрос Екзарху, голова правління Aktor та генеральний директор Atlantic.

Угода з Venture Global розрахована на 2030–2050 роки, проте постачання до України та Румунії планується розпочати вже у 2026 році. Екзарху зазначив, що для покриття потреб у період 2026–2030 років необхідно щонайменше два, а можливо три постачальники.

Пошук нових угод відбувається на тлі прагнення Греції перетворитися на газотранспортний центр регіону, а також на тлі європейських зусиль із повного припинення імпорту газу з Росії. Україна тим часом прагне забезпечити енергетичну безпеку на зиму після того, як російські авіаудари знищили понад половину її внутрішнього видобутку газу.

За словами Екзарху, угода, підписана Depa минулого місяця для постачання американського СПГ українському "Нафтогазу" з грудня по березень, буде реалізована через Atlantic, яка зосередиться саме на американському газі.

Додаткові інфраструктурні плани

Для забезпечення транзиту СПГ до України, Румунії та Молдови Греції знадобиться другий плавучий блок зберігання та регазифікації до 2030 року, зазначив генеральний директор Atlantic. Це, за його словами, є критично важливим для національних інтересів Греції.

У короткостроковій перспективі компанія планує фрахтувати судна для транспортування американського СПГ, водночас оцінюючи можливість будівництва власного флоту для довгострокових поставок.

Перехід Atlantic на ринок СПГ є частиною стратегії Aktor Group щодо диверсифікації бізнесу та зменшення залежності від будівництва. Компанія прагне знизити частку будівництва у прибутку до 40% та значно збільшити внесок енергетики до кінця року.

"Вплив СПГ у період 2026–2030 років буде значним, а з 2030 по 2050 роки — ще більшим", — підкреслив Екзарху.

Наразі Aktor володіє 60% акцій Atlantic, а Depa — 40%.

Нагадаємо, на почату листопада "Нафтогаз" та грецька компанія Atlantic-See LNG Trade S.A підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо майбутніх регулярних поставок американського скрапленого природного газу в Україну.