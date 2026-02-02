Маршрут через чотири країни: у березні грецька компанія поставить перший LNG зі США до України

Уже в березні 2026 року до нашої країни прибуде перша партія скрапленого природного газу (LNG) безпосередньо зі США. Це стало можливим завдяки угоді, яку 30 січня підписало грецьке спільне підприємство Atlantic See LNG Trade.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Маршрут через чотири країни

Греція стає воротами для входу та транзиту американського LNG до Південно-Східної та Центральної Європи.

У компанії зазначили, що ця угода є першим контрактом на постачання LNG до України. Шлях американського газу буде непростим, але надійним. Танкер із паливом прибуде до грецького термінала Revithoussa. Після регазифікації паливо попрямує до "Нафтогазу України" розгалуженою мережею трубопроводів через Болгарію, Румунію та Молдову.

Обсяг першої партії — до 100 млн куб. м (залежно від потужностей операторів ГТС).

"Угода, підписана 30 січня, знаменує початок нового етапу для Atlantic See LNG Trade та ролі Греції на європейській енергетичній карті. З постачанням першого американського LNG вантажу у березні ми переходимо від проектування до практики, комерційно використовуючи інфраструктуру Вертикального коридору", — наголосив Костянтінос Ксіфарас, президент Atlantic See LNG Trade.

Співпраця на десятиліття

Ще у листопаді 2025 року "Нафтогаз" та грецька компанія Atlantic-See LNG Trade S.A підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо майбутніх регулярних поставок американського LNG в Україну.

Довгострокова співпраця охоплює горизонт до 2050 року і передбачає реалізацію низки стратегічних проєктів:

забезпечення стабільних довгострокових поставок LNG для України; інтеграцію української інфраструктури в логістичні маршрути LNG до Європи; створення сталої системи постачання та зберігання американського LNG.

Варто зауважити, що "Нафтогаз" і польська компанія Orlen також домовилися про поставку американського скрапленого газу (LNG) до України обсягом до 300 млн кубометрів. Паливо надійде вже у першому кварталі 2026 року.