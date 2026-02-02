Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,81

--0,04

EUR

51,02

--0,22

Готівковий курс:

USD

43,16

43,08

EUR

51,35

51,17

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Маршрут через чотири країни: у березні грецька компанія поставить перший LNG зі США до України

корабель, СПГ
Atlantic See LNG Trade поставить газ зі США в Україну. / Shutterstock

Уже в березні 2026 року до нашої країни прибуде перша партія скрапленого природного газу (LNG) безпосередньо зі США. Це стало можливим завдяки угоді, яку 30 січня підписало грецьке спільне підприємство Atlantic See LNG Trade.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Маршрут через чотири країни

Греція стає воротами для входу та транзиту американського LNG до Південно-Східної та Центральної Європи.

У компанії зазначили, що ця угода є першим контрактом на постачання LNG до України. Шлях американського газу буде непростим, але надійним. Танкер із паливом прибуде до грецького термінала Revithoussa. Після регазифікації паливо попрямує до "Нафтогазу України" розгалуженою мережею трубопроводів через Болгарію, Румунію та Молдову.

Обсяг першої партії — до 100 млн куб. м (залежно від потужностей операторів ГТС).

"Угода, підписана 30 січня, знаменує початок нового етапу для Atlantic See LNG Trade та ролі Греції на європейській енергетичній карті. З постачанням першого американського LNG вантажу у березні ми переходимо від проектування до практики, комерційно використовуючи інфраструктуру Вертикального коридору", — наголосив Костянтінос Ксіфарас, президент Atlantic See LNG Trade.

Співпраця на десятиліття

Ще у листопаді 2025 року "Нафтогаз" та грецька компанія Atlantic-See LNG Trade S.A підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо майбутніх регулярних поставок американського LNG в Україну.

Довгострокова співпраця охоплює горизонт до 2050 року і передбачає реалізацію низки стратегічних проєктів:

забезпечення стабільних довгострокових поставок LNG для України; інтеграцію української інфраструктури в логістичні маршрути LNG до Європи; створення сталої системи постачання та зберігання американського LNG.

Варто зауважити, що "Нафтогаз" і польська компанія Orlen також домовилися про поставку американського скрапленого газу (LNG) до України обсягом до 300 млн кубометрів. Паливо надійде вже у першому кварталі 2026 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук