Гуртові ціни на дизель в Україні стрімко зросли: що відбувається з імпортом пального з ЄС

На початку березня гуртові ціни на пальне зросли на 30% через воєнні дії в Ірані та дефіцит пропозицій у Європі, що підняло вартість дизелю на внутрішньому ринку України до 68,50–71,70 грн/л залежно від регіону.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Еnkorr.

Зовнішні фактори

Як зазначають аналітики, початок весни виявився дуже несподіваним. Не тільки гуртові, а й роздрібні ціни на пальне зросли по всій Європі. Основним драйвером стали паніка і невизначеність на ринку через війну в Ірані.

Вартість газойлю зросла до $1 175/т — найвищого показника з серпня 2022 року. У період з 27 лютого по 5 березня європейські котирування на бензин зросли на $135/т (5,28 грн/л). Котирування на дизель за цей же період збільшилися на $350/т (15,33 грн/л).

Країни-виробники обмежують експорт через невизначеність на ринку та зростання витрат на фрахт. У Польщі станом на 6 березня обсяги майбутніх постачань залишаються під питанням. "Ще невідомо, які обсяги дадуть польські постачальники. Наразі в дорозі одна партія пального. Чи буде інша, поки ніхто не знає", — повідомив імпортер із західного регіону.

У Румунії уряд призупинив експорт власного пального, проте обмеження поки не стосуються реекспорту транзитного ресурсу. Компанія Vitaro Energy, яка забезпечує 51% імпорту дизеля з Румунії, продовжує виконувати контрактні зобов’язання. "Продукти, поміщені у складський режим, не можуть бути заборонені до реекспорту. Це суперечило б закону", — зазначає брокер із порту Констанца.

Постачання з Греції через завод Motor Oil ускладнені через відсутність підтверджених розмірів торгових надбавок. Вартість фрахту суден зросла з $42–45/т до $50/т через їхній дефіцит.

Ціни в Україні

На внутрішню ціну в Україні також впливає курс валют, де долар на міжбанку зріс до 43,71 грн/$. Логістичні витрати на перевезення зросли з 50 до 60 грн/км, що додало до ціни літра дизеля в середньому 0,45 грн. Більшість компаній не публікують фіксовані прайси, а формують ціну в момент замовлення.

"У наявності є бензин, дизпальне. Ціни, обсяги узгоджуємо", — повідомляють представники УНТК. У південному регіоні ціни на дизель стартують від 68,50 до 69,60 грн/л. Мінімальні пропозиції нижче 69 грн/л надають компанії "Анвітрейд" та "Кворум Нафта". Окремі продавці здійснювали демпінгові продажі за ціною 65 грн/л через дефіцит обігових коштів.

У західних областях ціна пального починається від 70,40 грн/л. У Волинській області діапазон становить 70,40–71,60 грн/л, у Чернівецькій — до 71,70 грн/л. Трейдери розраховують, що вхідна ціна ресурсу в середині березня складе 70,50 грн/л на півдні та 73–74 грн/л на заході.

Хоча у березні дефіциту не очікується, ситуація на квітень залишається напруженою через високі премії постачальників до $70/т. "Зараз головне питання, що буде в квітні. Немає розуміння, що з обсягами пропозицій і преміями. Офери космічні: +$40/т, +$50/т, +$70/т. Тому поки нічого не контрактуємо", — пояснив ситуацію трейдер із півдня.

Нагадаємо, світовий нафтовий ринок переживає найсильніший стрибок цін із часів пандемії. Через війну США та Ірану та блокаду Ормузької протоки в Україні різко дорожчає пальне. Експерти кажуть, що вже на цьому тижні ціна дизелю в Україні може наблизитись до психологічної позначки 80 грн/л.