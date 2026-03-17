Нафта знову дорожчає через перебої в Ормузькій протоці

Світові ціни на нафту зросли більш ніж на 2% на тлі загострення війни навколо Ірану та перебоїв у постачанні через Ормузьку протоку. Ринки побоюються дефіциту сировини, що може спричинити подальше зростання цін на енергоносії та посилення інфляції.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на $2,74, або 2,7%, до $102,95 за барель станом на 03:57 GMT. Водночас американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на $2,45, або 2,6%, до $95,95 за барель.

Напередодні ринки демонстрували зниження: Brent втратила 2,8%, а WTI впала на 5,3% після того, як кілька танкерів змогли пройти через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Водночас еталонні сорти нафти з Близького Сходу досягли рекордних рівнів і стали найдорожчими у світі. Трейдери пояснюють різке зростання цін скороченням обсягів нафти, доступних для постачання на ринок.

Причини зростання: війна, Ормузька протока та ризики для постачання

Основним фактором зростання цін стало майже повне блокування Ормузької протоки — ключового маршруту, через який проходить близько 20% світової торгівлі нафтою та зрідженим природним газом. Порушення судноплавства пов’язують із війною між США, Ізраїлем та Іраном, яка триває вже третій тиждень.

Аналітик ринку IG Тоні Сайкамор попередив, що ситуація залишається вкрай напруженою. За його словами, навіть одна ракетна атака або мінування танкера з боку іранських угруповань може знову різко загострити конфлікт і вплинути на постачання енергоносіїв.

Додаткову напруженість створила відмова кількох союзників США направити військові кораблі для супроводу танкерів через протоку. Це викликало критику з боку Дональда Трампа, який заявив про невдячність партнерів після багаторічної підтримки з боку Вашингтона.

Ринки також відреагували на повідомлення про пожежу в нафтовій промисловій зоні Фуджейри після атаки дрона під час ранкових торгів в Азії.

Через фактичне закриття Ормузької протоки Об’єднані Арабські Емірати, третій за величиною виробник в ОПЕК, змушені були скоротити видобуток більш ніж удвічі.

На тлі зростання цін глава Міжнародного енергетичного агентства запропонував країнам-членам вивільнити додаткові обсяги нафти зі стратегічних резервів на додачу до вже погоджених 400 млн барелів.

Тим часом Ізраїль заявив, що має плани продовжувати військову операцію щонайменше ще три тижні, а ізраїльські сили протягом ночі завдали нових ударів по об’єктах на території Ірану.

Про заходи для стабілізації

Для стабілізації енергетичних ринків, схвильованих війною США та Ізраїлю проти Ірану, міністр фінансів Скотт Бессент оголосив про видачу спеціальної 30-денної ліцензії.

Цей документ дозволяє країнам купувати російську нафту та нафтопродукти, які наразі заблоковані в морі. Крок спрямований на те, щоб швидко наситити ринок фізичними обсягами сировини та запобігти подальшому ціновому стрибку.

Проте аналітики вважають таке рішення суто короткостроковим, оскільки воно не вирішує фундаментальних проблем обмеження видобутку та логістики.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство оголосило про намір випустити на ринок понад 400 мільйонів барелів резервної нафти, щоб стримати різке зростання цін, однак експерти попереджають, що затяжний конфлікт може й надалі підтримувати напруження на ринку.

Вплив на Україну

Додамо, паливний ринок України входить у нову фазу подорожчання. Через стрибок світових цін на нафту та ажіотаж на ринку автогазу гуртові ціни стрімко зростають, а мережі АЗС уже почали перекладати це на стели. Експерти попереджають: дизель може швидко наблизитися до 85 грн за літр.