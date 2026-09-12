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"Укрзалізниця" додала "Інтерсіті" між Києвом і Луцьком на два вікенди

"Укрзалізниця" додала "Інтерсіті" між Києвом і Луцьком на два вікенди
"Укрзалізниця" додала "Інтерсіті" між Києвом і Луцьком на два вікенди

"Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті №755/756 Київ – Луцьк на два вересневі вікенди. Він курсуватиме з п'ятниці до неділі 18–20 та 25–27 вересня.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Укрзалізницю".

З Києва поїзд відправлятиметься о 07:26 та прибуватиме до Луцька о 13:00.

У зворотному напрямку Інтерсіті вирушатиме з Луцька о 16:17, а до столиці прибуватиме о 21:41.

На маршруті передбачені зупинки у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові та Рівному.

Таким чином, додаткові рейси дадуть змогу виїхати з Києва на Волинь уранці та повернутися до столиці ввечері протягом двох поспіль вихідних.

Нагадаємо, у липні "Укрзалізниця" вже додавала Інтерсіті до Луцька №755/756 через підвищений попит. Тоді для додаткових рейсів компанія використовувала швидкісний поїзд Hyundai, оскільки Skoda, яка раніше щодня працювала на цьому напрямку, перебувала на плановому ремонті.

Автор:
Тетяна Гойденко

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