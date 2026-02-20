Уже с марта исчезнут купюры номиналом до десяти гривен: банкноты заменят монетами

Со второго марта 2026 банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов перестают быть средством платежа. Их заменят соответствующие монеты, а старые купюры подлежат обмену в банковских учреждениях. Все торговые сети и банки прекратят принимать указанные купюры для расчетов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

" С этой даты эти банкноты перестанут быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций", — пояснили в НБУ.

Порядок и сроки обмена

Обменять изъятые банкноты на применимые к обращению монеты и купюры можно в следующие сроки:

во всех отделениях банков Украины – до 26 февраля 2027 года включительно;

в уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) - до 28 февраля 2029 года включительно;

в Национальном банке Украины — сейчас бессрочно.

Причины изъятия банкнот

Решение о полной замене банкнот монетами обусловлено несколькими факторами. Бумажные купюры мелких номиналов имеют средний срок годности около 2,5 лет, тогда как монеты могут находиться в обращении 20-25 лет. Удаление бумажных номиналов 1 и 2 гривны началось еще в 2020 году, а 5 и 10 гривен — в 2023 году.

Как отмечает регулятор, продолжительность обращения монет – значительно длиннее банкнот и составляет около 20 – 25 лет.

Переход на монеты имеет ряд преимуществ, в частности:

снижение расходов государства и бизнеса на транспортировку, обработку и хранение наличных денег;

повышение качества денег в обращении из-за изъятия изношенных банкнот;

упрощение наличных расчетов благодаря унификации средств платежа.

На сегодняшний день в обращении находится достаточное количество монет соответствующих номиналов, введенных в период с 2018 по 2020 годы. Переход на использование исключительно металлических денег в этих номиналах является завершающим этапом оптимизации наличного гривни.

Напомним, с 1 августа 2024 года НБУ начал изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов для постепенной их замены на банкноты образца 2014 года и последующих лет выпуска.