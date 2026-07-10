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В Украине вводят новую банкноту 2000 гривен: когда она появится в обращении (ФОТО)

НБУ запускает в обращение новую банкноту 2000 гривен с Василием Стусом
НБУ запускает в обращение новую банкноту 2000 гривен с Василием Стусом / НБУ

Нацбанк Украины пополнил банкнотный ряд национальной валюты банкнотой номиналом в 2000 гривен. Новая купюра официально поступит в наличное обращение с 4 сентября 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава регулятора Андрей Пышный во время брифинга в Киеве.

Дизайн купюры продолжает традицию чествования выдающихся деятелей украинской культуры, истории и литературы на государственных денежных знаках.

В этот раз на лицевой стороне банкноты номиналом 2000 гривен будет изображен выдающийся украинский поэт, переводчик и правозащитник Василий Стус.

На обороте купюры изображено здание филологического факультета Донецкого национального университета, где учился поэт. Дизайн также дополнен элементами, вдохновленными мозаиками Аллы Горской и строчками стихов Василия Стуса, выполненными шрифтом по мотивам графики Георгия Нарбута.

По словам Пышного, решение о введении нового номинала обосновано экономическими изменениями. С момента появления банкноты в 1000 гривен в 2019 году средняя зарплата в стране выросла почти в три раза, цены – вдвое, а доля тысячных банкнот в обращении по сумме уже превысила 55%.

"Решение о банкноте 2000 гривен основывается не на одном показателе. Это результат совокупности факторов, сформировавших объективную потребность сделать обслуживание наличного обращения более эффективным", - подчеркнул глава Нацбанка.

Фото 2 — В Украине вводят новую банкноту 2000 гривен: когда она появится в обращении (ФОТО)
Фото: НБУ
Фото 3 — В Украине вводят новую банкноту 2000 гривен: когда она появится в обращении (ФОТО)
Фото: НБУ
Фото 4 — В Украине вводят новую банкноту 2000 гривен: когда она появится в обращении (ФОТО)
Фото: НБУ

Недавно НБУ представил новый набор из двух памятных монет "Жители морских глубин", которые продолжают серию "Флора и фауна".

Автор:
Татьяна Бессараб