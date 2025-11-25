Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,37

+0,10

EUR

48,92

+0,21

Наличный курс:

USD

42,51

42,40

EUR

49,26

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ выпустил памятную монету: кому посвящена и какой дизайн

монета
НБУ презентовал монету, посвященную украинскому художнику-патриоту / НБУ

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету серии "Выдающиеся личности Украины", посвященную 120-летию со дня рождения Нила Хасевича — легендарного художника-графика и деятеля украинского подполья, соединившего искусство с борьбой за свободу страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

НБУ выпустил памятную монету

Монета имеет номинал 2 гривны и изготовлена из нейзильбера.

  • Аверс: изображен автопортрет Нила Хасевича, выполненный в фирменной технике древесита. Этот стиль отличается экспрессивной графикой, четкими контрастными линиями и динамической штриховкой, что делает образ художника живым и узнаваемым.
  • Реверс: представлена символическая композиция из элементов древорита Хасевича, стилизованная под банкноту в духе бофонов. Композиция объединяет графические элементы художника как символ экономической, идеологической и нравственной силы украинского сопротивления. На матовом фоне вверху размещены надписи: "К ВОЛИ НАРОДОВ И ЧЕЛОВЕКА" и "300 КРБ НА БОЕВОЙ ФОНД".

Дизайн монеты создала Алиса Иванова, а скульптурную работу проделал Владимир Атаманчук. Тираж памятной монеты ограничен – до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

Продажа монеты через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ начнется 26 ноября 2025 года.

Реализация через банки-дистрибьюторы (полный перечень доступный на сайте НБУ) будет происходить постепенно, по мере поступления монет из Банкнотно-монетного двора НБУ.

Недавно НБУ представил новый набор из двух памятных монет "Жители морских глубин", которые продолжают серию "Флора и фауна".

Автор:
Ольга Опенько