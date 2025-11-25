НБУ выпустил памятную монету: кому посвящена и какой дизайн

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету серии "Выдающиеся личности Украины", посвященную 120-летию со дня рождения Нила Хасевича — легендарного художника-графика и деятеля украинского подполья, соединившего искусство с борьбой за свободу страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

НБУ выпустил памятную монету

Монета имеет номинал 2 гривны и изготовлена из нейзильбера.

Аверс: изображен автопортрет Нила Хасевича, выполненный в фирменной технике древесита. Этот стиль отличается экспрессивной графикой, четкими контрастными линиями и динамической штриховкой, что делает образ художника живым и узнаваемым.

Реверс: представлена символическая композиция из элементов древорита Хасевича, стилизованная под банкноту в духе бофонов. Композиция объединяет графические элементы художника как символ экономической, идеологической и нравственной силы украинского сопротивления. На матовом фоне вверху размещены надписи: "К ВОЛИ НАРОДОВ И ЧЕЛОВЕКА" и "300 КРБ НА БОЕВОЙ ФОНД".

Дизайн монеты создала Алиса Иванова, а скульптурную работу проделал Владимир Атаманчук. Тираж памятной монеты ограничен – до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

Продажа монеты через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ начнется 26 ноября 2025 года.

Реализация через банки-дистрибьюторы (полный перечень доступный на сайте НБУ) будет происходить постепенно, по мере поступления монет из Банкнотно-монетного двора НБУ.

