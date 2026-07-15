После скандала с новой банкнотой 2000 грн НБУ изменит шрифт

Национальный банк Украины после обвинений в использовании нелицензионного шрифта на новой банкноте номиналом 2000 грн обновит шрифтовое оформление.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

Регулятор поблагодарил профессиональное сообщество дизайнеров за сознательную позицию и профессиональное внимание к каждому элементу новой банкноты национальной валюты номиналом 2 000 гривен.

"Мы проанализировали материалы публичной дискуссии, в частности аргументы по стилистическому подобию созданной художниками Национального банка надписи номинала банкноты к одной из неофициальных кириллических адаптаций шрифта, имеющего российское происхождение", - подчеркнули в НБУ.

Там подчеркнули, что для регулятора неприемлема даже ассоциация элементов дизайна банкноты с работой гражданки России.

Именно поэтому НБУ решил обновить стилистику надписи номинала новой банкноты. Графическое изображение букв надписи будет создано в полном соответствии с видом букв в официальной кириллической версии шрифта Bickham Script, без авторских вариаций.

Поскольку банкнота еще не запущена в производство, то внесение изменений в оформление не повлияет на сроки ее введения в обращение. Банкнота, как и анонсировалось, будет введена в обращение 04 сентября 2026 года.

Пиратский шрифт

Напомним, НБУ после презентации новой банкноты номиналом 2000 грн снова обвинили в использовании нелицензионного шрифта.

Речь идет о кирилизованной версии шрифта, созданной российской дизайнером Александрой Гофман.

Еще в 2019 году шрифтовые дизайнеры поднимали аналогичный вопрос после выпуска банкноты в 1000 грн.

В 2019 году представитель компании Adobe Франк Грисхамер подтвердил, что на украинской банкноте использован не лицензированный Bickham Script Pro 3, а ворованная копия, и для решения проблемы нужно создавать совершенно новые печатные формы.

После общественного резонанса Нацбанк обещал пересмотреть подходы, привлечь экспертов и даже провести открытый конкурс на дизайн банкнот во избежание подобных нарушений в будущем.

Что известно о новой банкноте номиналом 2000 гривен

Нацбанк пополнил банкнотный ряд национальной валюты банкнотой номиналом 2000 гривен. Новая купюра официально поступит в наличное обращение с 4 сентября 2026 года.

На лицевой стороне новой купюры будет изображен портрет украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса. На оборотной стороне – здание филологического факультета Донецкого национального университета, где учился художник, который сейчас назван в его честь.

Новая банкнота включает более 20 защитных элементов.

В НБУ утверждают, что введение банкноты номиналом 2000 грн не увеличит количество денег в экономике и не повлияет на инфляцию. В регуляторе объясняют, что новый номинал вводится из-за роста объемов экономики, зарплат, цен и наличных денег в обращении, а не является причиной этих процессов.

Почему на самом деле было принято такое решение, могут ли быть в ближайшем банкноте большего номинала, читайте в материале Delo.ua.