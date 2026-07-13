Скандал с новой банкнотой 2000 грн: НБУ обвиняют в использовании пиратского шрифта

Национальный банк Украины после презентации новой банкноты номиналом 2000 грн снова обвинили в использовании нелицензионного шрифта.

Как пишет Delo.ua, об этом написал дизайнер Богдан Гдаль в Facebook.

Он еще в 2019 году вместе со шрифтовым дизайнером Андреем Шевченко поднимал аналогичный вопрос после выпуска банкноты в 1000 грн.

Пиратский шрифт

Гдаль утверждает, что на новой купюре номиналом 2000 грн снова использован шрифт Bickham Script с неофициальной кириллической адаптацией, которую он называет пиратской.

Он отмечает, что речь идет о кирилизованной версии шрифта, созданной российской дизайнером Александрой Гофман.

Нелегальная адаптация Гофмана имеет характерные визуальные изъяны: несоответствие форм наиболее ярко выражено в слове "гривен", букве "в".

"И Нацбанк из-за резонанса официально оправдывался и обещал провести конкурс на дизайн, не допуская таких случаев? НБУ презентовали купюру в 2000 грн со Стусом. И там снова этот пиратский Bickham Script. Прошло 7 лет", - подчеркивает Гдаль.

НБУ в 2019 году обещал исправиться

В 2019 году представитель компании Adobe Франк Грисхамер подтвердил, что на украинской банкноте использован не лицензированный Bickham Script Pro 3, а ворованная копия, и для решения проблемы нужно создавать совершенно новые печатные формы.

После общественного резонанса Нацбанк обещал пересмотреть подходы, привлечь экспертов и даже провести открытый конкурс на дизайн банкнот во избежание подобных нарушений в будущем.

По состоянию на момент публикации Национальный банк Украины и его председатель Андрей Пышный комментариев о происхождении шрифта новой купюры в 2000 грн не давали.

Что известно о новой банкноте номиналом 2000 гривен

Нацбанк пополнил банкнотный ряд национальной валюты банкнотой номиналом 2000 гривен. Новая купюра официально поступит в наличное обращение с 4 сентября 2026 года.

На лицевой стороне новой купюры будет изображен портрет украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса. На оборотной стороне – здание филологического факультета Донецкого национального университета, где учился художник, который сейчас назван в его честь.

Новая банкнота включает более 20 защитных элементов.

В НБУ утверждают, что введение банкноты номиналом 2000 грн не увеличит количество денег в экономике и не повлияет на инфляцию. В регуляторе объясняют, что новый номинал вводится из-за роста объемов экономики, зарплат, цен и наличных денег в обращении, а не является причиной этих процессов.

Почему действительно было принято такое решение, могут ли быть в ближайшем банкноты большего номинала, читайте в материале Delo.ua.