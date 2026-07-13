Скандал з новою банкнотою 2000 грн: НБУ звинувачують у використанні піратського шрифту

Національний банк України після презентації нової банкноти номіналом 2000 грн знову звинуватили у використанні неліцензійного шрифту.

Як пише Delo.ua, про це написав дизайнер Богдан Гдаль у Facebook.

Він ще у 2019 році разом із шрифтовим дизайнером Андрієм Шевченком порушував аналогічне питання після випуску банкноти у 1000 грн.

Піратський шрифт

Гдаль стверджує, що на новій купюрі номіналом 2000 грн знову використано шрифт Bickham Script із неофіційною кириличною адаптацією, яку він називає піратською.

Він наголошує, що йдеться про кирилізовану версію шрифту, створену російською дизайнеркою Олександрою Гофман.

Нелегальна адаптація Гофман має характерні візуальні вади: невідповідність форм найбільш яскраво проявлена у слові "гривень", літері "в".

"І Нацбанк через резонанс офіційно виправдовувався і обіцяв провести конкурс на дизайн, не допускаючи таких випадків? НБУ презентували купюру в 2000 грн зі Стусом. І там знову цей піратський Bickham Script. Минуло 7 років", - підкреслює Гдаль.

НБУ у 2019 році обіцяв виправитися

У 2019 році представник компанії Adobe Франк Грісхамер підтвердив, що на українській банкноті використано не ліцензований Bickham Script Pro 3, а крадену копію, і для вирішення проблеми потрібно створювати абсолютно нові друковані форми.

Після суспільного резонансу Нацбанк обіцяв переглянути підходи, залучити експертів і навіть провести відкритий конкурс на дизайн банкнот, аби уникнути подібних порушень у майбутньому.

Станом на момент публікації Національний банк України та його голова Андрій Пишний коментарів щодо походження шрифту нової купюри у 2000 грн не надавали.

Що відомо про нову банкноту номіналом 2000 гривень

Нацбанк поповнив банкнотний ряд національної валюти банкнотою номіналом 2000 гривень. Нова купюра офіційно надійде в готівковий обіг з 4 вересня 2026 року.

На лицьовому боці нової купюри буде зображено портрет українського поета-шестидесятника Василя Стуса. На зворотному боці – будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався митець, та який нині названо на його честь.

Нова банкнота містить понад 20 захисних елементів.

В НБУ стверджують, що запровадження банкноти номіналом 2000 грн не збільшить кількість грошей в економіці та не матиме впливу на інфляцію. У регуляторі пояснюють, що новий номінал вводиться через зростання обсягів економіки, зарплат, цін і готівки в обігу, а не є причиною цих процесів.

Чому насправді було ухвалено таке рішення, чи можуть бути в найближчому банкноти більшого номіналу, читайте в матеріалі Delo.ua.