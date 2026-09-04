Новая банкнота в 2000 гривен официально вводится в обращение: что нужно знать

Сегодня, 4 сентября, Национальный банк Украины официально вводит в обращение банкноту нового наивысшего номинала в 2 000 гривен. На ее лицевой стороне изображен украинский поэт-шестидесятник Василий Стус, а на обратной – здание Донецкого национального университета, где он учился.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Национальный банк специально презентовал новую банкноту заранее – за два месяца до ее даты введения в обращение, чтобы предоставить возможность банковским и небанковским учреждениям своевременно настроить свое оборудование (банкоматы, комплексы самообслуживания), а гражданам и бизнесу – ознакомиться с дизайном и элементами защиты банкноты.

О новой банкноте 2000 грн

Новая купюра выполнена в фиолетово-синих и розовых тонах. На лицевой стороне размещен портрет Василия Стуса и его подпись.

Новая купюра продлевает современный банкнотный ряд, концепция ее дизайна и система защиты в целом соответствуют модифицированным банкнотам номиналом 100, 200, 500, 1 000 гривен образцов 2014-2019 годов.

Банкнота будет иметь современные элементы защиты и будет законным платежным средством наравне с другими банкнотами находящейся в обращении гривны.

Следует отметить, что это первая в мире банкнота, в которой для усиления защиты использована уникальная защитная лента AnimaTM Colour – полихромная и анимированная. При изменении угла наклона банкноты на ней наблюдаются эффект движения и изменения изображения – трезубец меняется в знак гривны. Эта лента была презентована производителем только в конце апреля 2026 года.

Скандал со шрифтом

НБУ после презентации новой банкноты номиналом в 2000 грн снова обвинили в использовании нелицензионного шрифта.

Речь идет о кирилизованной версии шрифта, созданной российской дизайнером Александрой Гофман.

Еще в 2019 году шрифтовые дизайнеры поднимали аналогичный вопрос после выпуска банкноты в 1000 грн.

В 2019 году представитель компании Adobe Франк Грисхамер подтвердил, что на украинской банкноте использован не лицензированный Bickham Script Pro 3, а ворованная копия, и для решения проблемы нужно создавать совершенно новые печатные формы.

После общественного резонанса Нацбанк заявил, что на новой банкноте номиналом 2000 грн. обновит шрифтовое оформление .

НБУ объяснил, почему именно сейчас

В НБУ утверждают, что введение банкноты номиналом 2000 грн не увеличит количество денег в экономике и не повлияет на инфляцию.

Введение в обращение банкноты нового номинала регулятор объяснил изменением экономики, в частности доходов, цен, объема наличных денег в обращении, а также поведения населения. С момента введения банкноты 1 000 гривен семь лет назад среднемесячная зарплата в Украине выросла в три раза, а уровень цен на основе индекса инфляции – вдвое.

"Это обусловило потребность в большем количестве наличных средств, ведь если после введения банкноты 1 000 гривен для получения среднемесячной зарплаты достаточно было 10 банкнот самого высокого номинала, то в 2026 году для этого нужно более 30 банкнот номиналом 1 000 грн", - отмечают в НБУ.

В регуляторе подчеркнули, что введение нового номинала должно расширить возможности для наличных расчетов и оптимизировать структуру наличного оборота.

Почему действительно было принято такое решение, могут ли быть в ближайшем банкноты большего номинала, читайте в материале Delo.ua.