Портам США угрожают многомиллионными штрафами за прием танкеров с российским дизелем

Губернаторка американского штата Нью-Джерси Майки Шеррилл направила письма 12 операторам портов и терминалов с требованием не принимать танкеры с российским дизелем. Она предупредила, что компании могут столкнуться с многомиллионными штрафами.

Как пишет Dilo, об этом сообщает New York Times.

Шеррилл подчеркнула, что разгрузка российского горючего в Нью-Джерси будет нарушать принятый в 2022 году федеральный закон о запрете импорта энергоносителей из РФ. По ее словам, власти штата готовы применить "все доступные правовые и регуляторные инструменты", чтобы заблокировать прием таких танкеров.

Хотя Министерство финансов США в прошлом месяце заявило, что выданное Трампом разрешение на импорт российского дизеля якобы соответствует действующему законодательству, губернатор уточнила, что закон 2022 года не предоставляет президенту или Минфину безусловных полномочий отменять эти санкции.

"Покупая нефть в России — известного поставщика и финансового спонсора Ирана, — Дональд Трамп обеспечивает финансирование страны, участвующей в боевых действиях против Америки, вплоть до убийства американских солдат. Любая попытка получить прибыль от незаконной торговли российским горючим угрожает жесткими санкциями", — говорится, Kinder Morgan и Phillips 66.

Представители администрации президента США Дональда Трампа непублично поощряют американские компании принимать партии российского дизельного горючего, направляющиеся в Соединенные Штаты. В то же время, бизнес опасается юридических последствий и репутационных потерь.

Представители администрации президента США Дональда Трампа непублично поощряют американские компании принимать партии российского дизельного горючего, направляющиеся в Соединенные Штаты. В то же время, бизнес опасается юридических последствий и репутационных потерь.

Также демократы Конгресса США обратились к крупнейшим американским банкам и портам с требованием сохранить все документы, связанные с потенциальным импортом или другими операциями по российскому дизельному топливу.

Соглашение Трампа с Путиным о поставках российского дизеля

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился с ним о поставка нескольких миллионов тонн дизельного топлива из РФ.

На фоне этого Министерство финансов США объявило, что по доверенности Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию для разрешения поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг США "очевидной слабостью, играющей на Россию", а также подверг критике то, что это произошло на фоне украинско-американских переговоров о мире.

Также сенаторы США от Республиканской и Демократической партий заявили, что решение администрации Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного горючего противоречит американскому законодательству. ведь в 2022 году Конгресс запретил импорт российских энергоносителей. Это нужно было, чтобы не допустить использования США для финансирования войны России против Украины.