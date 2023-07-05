Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)

У мережі опублікували багато зображень неанонсованих складаних смартфонів Z Fold 5 і Z Flip 5 від Samsung, а також планшета Tab S9, презентація яких очікується вже в липні. Про це пише The Verge.

Зазначається, що перші зображення обох складаних смартфонів уже були оприлюдені раніше, але тепер майбутні ґаджети можна побачити майже з усіх кутів.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Знімками поділився портал WinFuture, який пише, що Z Fold 5, ймовірно, стане новим складаним флагманом компанії. Очікується, що смартфон матиме великий основний екран і додатковий дисплей із зовнішнього боку, який можна буде використовувати в складеному стані.

Загалом Samsung дотримується дизайну Fold 4 і на перший погляд здається, що зміняться лише розміри в області блоку камери та положення спалаху. Але видно, що в складеному стані між двома половинками апарату не буде зазору.

Так виглядатиме Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture Так виглядатиме Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture Так виглядатиме Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture Так виглядатиме Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture Так виглядатиме Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture Так виглядатиме Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture Так виглядатиме Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture Так виглядатиме Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture Так виглядатиме Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture

Samsung Galaxy Z Flip 5

Що стосується Flip 5, то він також сильно нагадує свого попередника – Flip 4. Однак зовнішній дисплей буде значно більшим, тому, згідно з повідомленнями ЗМІ, на ньому можна буде користуватися різними програмами в адаптованому вигляді. Існує інформація, що Google і Samsung працюють над відповідними налаштуваннями певних додатків.

Зовнішній вигляд Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture Зовнішній вигляд Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture Зовнішній вигляд Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture Зовнішній вигляд Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture Зовнішній вигляд Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture Зовнішній вигляд Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture Зовнішній вигляд Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture Зовнішній вигляд Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture Зовнішній вигляд Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture Зовнішній вигляд Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture

Samsung Galaxy Tab S9

Також є зображення нового планшета від Samsung – Galaxy Tab S9. Зовні він не відрізняється від пристроїв-попередників серії Tab S8. Ймовірно, компанія оновила внутрішню роботу, але дизайн не змінився.

Samsung Galaxy Tab S9. Фото: WinFuture Samsung Galaxy Tab S9. Фото: WinFuture Samsung Galaxy Tab S9. Фото: WinFuture Samsung Galaxy Tab S9. Фото: WinFuture

WinFuture вказує, що окрім базової моделі Tab S9, ймовірно, будуть також версії Plus та Ultra. Останній варіант вражає візуально тим, що має великий дисплей із виїмкою для фронтальної камери.

Samsung Galaxy Tab S9 Plus. Фото: WinFuture Samsung Galaxy Tab S9 Plus. Фото: WinFuture Samsung Galaxy Tab S9 Plus. Фото: WinFuture

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Фото: WinFuture Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Фото: WinFuture Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Фото: WinFuture Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Фото: WinFuture

Коли й за якими цінами будуть доступні нові продукти Samsung, поки офіційно не повідомляється.