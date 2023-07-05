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Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)

Смартфони, Samsung
Samsung Galaxy Z Fold 5 і Samsung Galaxy Z Flip 5. Колаж: delo.ua

У мережі опублікували багато зображень неанонсованих складаних смартфонів Z Fold 5 і Z Flip 5 від Samsung, а також планшета Tab S9, презентація яких очікується вже в липні. Про це пише The Verge.

Зазначається, що перші зображення обох складаних смартфонів уже були оприлюдені раніше, але тепер майбутні ґаджети можна побачити майже з усіх кутів.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Знімками поділився портал WinFuture, який пише, що Z Fold 5, ймовірно, стане новим складаним флагманом компанії. Очікується, що смартфон матиме великий основний екран і додатковий дисплей із зовнішнього боку, який можна буде використовувати в складеному стані.

Загалом Samsung дотримується дизайну Fold 4 і на перший погляд здається, що зміняться лише розміри в області блоку камери та положення спалаху. Але видно, що в складеному стані між двома половинками апарату не буде зазору. 

Фото 2 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Так виглядатиме Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture
Фото 3 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Так виглядатиме Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture
Фото 4 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Так виглядатиме Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture
Фото 5 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Так виглядатиме Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture
Фото 6 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Так виглядатиме Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture
Фото 7 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Так виглядатиме Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture
Фото 8 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Так виглядатиме Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture
Фото 9 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Так виглядатиме Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture
Фото 10 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Так виглядатиме Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture

Samsung Galaxy Z Flip 5

Що стосується Flip 5, то він також сильно нагадує свого попередника – Flip 4. Однак зовнішній дисплей буде значно більшим, тому, згідно з повідомленнями ЗМІ, на ньому можна буде користуватися різними програмами в адаптованому вигляді. Існує інформація, що Google і Samsung працюють над відповідними налаштуваннями певних додатків.

Фото 11 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Зовнішній вигляд Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture
Фото 12 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Зовнішній вигляд Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture
Фото 13 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Зовнішній вигляд Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture
Фото 14 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Зовнішній вигляд Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture
Фото 15 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Зовнішній вигляд Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture
Фото 16 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Зовнішній вигляд Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture
Фото 17 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Зовнішній вигляд Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture
Фото 18 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Зовнішній вигляд Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture
Фото 19 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Зовнішній вигляд Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture
Фото 20 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Зовнішній вигляд Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture

Samsung Galaxy Tab S9

Також є зображення нового планшета від Samsung – Galaxy Tab S9. Зовні він не відрізняється від пристроїв-попередників серії Tab S8. Ймовірно, компанія оновила внутрішню роботу, але дизайн не змінився.

Фото 21 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Samsung Galaxy Tab S9. Фото: WinFuture
Фото 22 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Samsung Galaxy Tab S9. Фото: WinFuture
Фото 23 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Samsung Galaxy Tab S9. Фото: WinFuture
Фото 24 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Samsung Galaxy Tab S9. Фото: WinFuture

WinFuture вказує, що окрім базової моделі Tab S9, ймовірно, будуть також версії Plus та Ultra. Останній варіант вражає візуально тим, що має великий дисплей із виїмкою для фронтальної камери.

Фото 25 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Samsung Galaxy Tab S9 Plus. Фото: WinFuture
Фото 26 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Samsung Galaxy Tab S9 Plus. Фото: WinFuture
Фото 27 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Samsung Galaxy Tab S9 Plus. Фото: WinFuture
Фото 28 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Фото: WinFuture
Фото 29 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Фото: WinFuture
Фото 30 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Фото: WinFuture
Фото 31 — Роздивіться з усіх кутів: зʼявилося багато зображень майбутніх складаних смартфонів Samsung (ФОТО)
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Фото: WinFuture

Коли й за якими цінами будуть доступні нові продукти Samsung, поки офіційно не повідомляється.

Автор:
Артем Ющенко