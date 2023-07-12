Попри санкції США. Huawei планує повернутися на ринок 5G-смартфонів до кінця року, – Reuters

Китайська компанія Huawei Technologies планує повернутися до індустрії 5G-смартфонів до кінця цього року, сигналізуючи про відродження після того, як санкції США зруйнували її бізнес побутової електроніки. Про це пише Reuters із посиланням на дані трьох дослідницьких фірм, які займаються китайським сектором смартфонів.

Щоб повернутися на ринок, Huawei повинна мати можливість закуповувати чіпи 5G усередині Китаю, використовуючи власні досягнення в проєктуванні напівпровідників разом із виробництвом від Semiconductor Manufacturing International Co (SMIC).

США заборонили компанії SMIC купувати EUV-машини – передовий інструмент для виготовлення чіпів від нідерландської фірми ASML, який має вирішальне значення в процесі виготовлення 7-нанометрових чіпів. Але аналітики виявили ознаки того, що SMIC змогла виготовити такі мікросхеми, налаштувавши простіші машини під назвою DUV. А інші дослідники розповіли, що Huawei звернулась до SMIC з проханням виготовити чіпи за 14-нанометровим процесом, що є більш старою технологією.

За словами Дага Фуллера, який досліджує мікросхеми в Копенгагенській бізнес-школі, чіпи 5G обійдуться для Huawei дорого, однак компанія може взяти на себе такі витрати.

Одна з дослідницьких фірм заявила Reuters про очікування, що поставки 5G-чіпів для Huawei цьогоріч будуть обмежені двома-чотирма мільйонами одиниць. Друга фірма оцінила, що цей показник може досягти 10 мільйонів одиниць.

Загалом Huawei планує випустити 40 млн смартфонів у 2023 році. Для порівняння, в 2019 році компанія поставила 240,6 млн телефонів по всьому світу.

Дослідники вважають, що цьогоріч Huawei може виробляти 5G-версії своїх флагманських моделей, а нові запуски, ймовірно, відбудуться на початку 2024 року.

США проти Huawei: чому компанія має проблеми з виробництвом 5G-смартфонів

Влада Сполучених Штатів Америки роками звинувачували Huawei у загрозі нацбезпеці країни. Зокрема, ще в 2012 році Комітет із розвідки Палати представників США заявив, що американські телекомунікаційні оператори не повинні вести справи з провідними виробниками мережевого обладнання Китаю. Тоді йшлося про те, що маршрутизатори Huawei надсилають великі пакети даних до КНР. Претензії в Штатах були й до компанії ZTE.

Роками потому, в травні 2019-го, Міністерство торгівлі США внесло Huawei та десятки інших фірм до чорного списку за "діяльність, яка суперечить національній безпеці США". Рішення передбачало, що американські виробникам, які продають Huawei будь-яке обладнання, знадобиться ліцензія від влади США.

Компанія Google відмовилася від співпраці з китайською фірмою, тому та згодом стала "відрізаною" від операційної системи Android. А виробники мікрочипів перестали постачати свою продукцію для Huawei.

Пізніше американські обмеження посилили, й Huawei заборонили отримувати ліцензії на нове обладнання від регуляторів США.

Як наслідок, компанія продавала лише обмежені партії 5G-смартфонів, використовуючи накопичені чіпи. Застрягши на продажі телефонів із технологією 4G, Huawei втратила позиції в світових рейтингах.