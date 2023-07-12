Вопреки санкциям США. Huawei планирует вернуться на рынок 5G-смартфонов до конца года, – Reuters

Китайская компания Huawei Technologies планирует вернуться в индустрию 5G-смартфонов до конца этого года, сигнализируя о возрождении после того, как санкции США разрушили ее бизнес бытовой электроники. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные трех исследовательских фирм, занимающихся китайским сектором смартфонов.

Чтобы вернуться на рынок, Huawei должна иметь возможность закупать чипы 5G внутри Китая, используя свои достижения в проектировании полупроводников вместе с производством от Semiconductor Manufacturing International Co (SMIC).

США запретили компании SMIC покупать EUV-машины – передовой инструмент для изготовления чипов от нидерландской фирмы ASML, имеющий решающее значение в процессе изготовления 7-нанометровых чипов. Но аналитики обнаружили признаки того, что SMIC смогла изготовить такие микросхемы, настроив более простые машины под названием DUV. А другие исследователи рассказали, что Huawei обратилась к SMIC с просьбой изготовить чипы по 14-нанометровому процессу, что является более старой технологией.

По словам Дага Фуллера, исследующего микросхемы в Копенгагенской бизнес-школе, чипы 5G обойдутся для Huawei дорого, однако компания может взять на себя такие расходы.

Одна из исследовательских фирм заявила Reuters об ожидании, что поставки 5G-чипов для Huawei в этом году будут ограничены двумя-четырьмя миллионами единиц. Вторая компания оценила, что этот показатель может достигнуть 10 миллионов единиц.

В общей сложности Huawei планирует выпустить 40 млн смартфонов в 2023 году. Для сравнения, в 2019 году компания поставила 240,6 млн телефонов по всему миру.

Исследователи считают, что Huawei в этом году может производить 5G-версии своих флагманских моделей, а новые запуски, вероятно, состоятся в начале 2024 года.

США против Huawei: почему компания имеет проблемы с производством 5G-смартфонов

Власти Соединенных Штатов Америки давно обвиняли Huawei в угрозе нацбезопасности страны. В частности, в 2012 году в Комитете по разведке Палаты представителей США заявили, что американские телекоммуникационные операторы не должны вести дела с ведущими производителями сетевого оборудования Китая. Тогда говорилось, что маршрутизаторы Huawei посылают большие пакеты данных в КНР. Претензии в Штатах были и к компании ZTE.

Годами спустя, в мае 2019-го, Министерство торговли США внесло Huawei и десятки других фирм в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США". Решение предполагало, что американским производителям, продающим Huawei любое оборудование, понадобится лицензия от властей США.

Компания Google отказалась от сотрудничества с китайской фирмой, поэтому та стала "отрезанной" от операционной системы Android. А производители микрочипов перестали поставлять свою продукцию Huawei.

Позже американские ограничения ужесточились, и Huawei запретили получать лицензии на новое оборудование от регуляторов США.

Кроме того, для Huawei закрыли возможность заказывать производство процессоров у предприятий и с других стран, если фирмы используют американское программное обеспечение или оборудование.

В результате компания продавала лишь ограниченные партии 5G-смартфонов, используя накопленные чипы. Застряв на продаже телефонов с технологией 4G, Huawei потеряла позиции в мировых рейтингах.