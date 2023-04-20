Huawei запускает собственную программную систему MetaERP

В четверг китайская компания Huawei Technologies заявила, что заменяет американские системы управления программным обеспечением собственной версией.

В компании назвали это победой над ограничениями, когда-то введенными США, пишет Reuters.

Huawei провела внутреннюю церемонию по случаю перехода на собственную программную систему MetaERP (систему планирования ресурсов предприятия) в четверг, на которой присутствовала председатель правления Huawei Мэн Ваньчжоу, дочь основателя компании Рень Чжэнфея.

Программное обеспечение ERP используется компаниями для управления ключевыми бизнес-операциями, начиная от бухгалтерского учета и заканчивая управлением цепью снабжения.

В компании не уточнили, намерена ли Huawei коммерциализировать свою ERP-систему и конкурировать с такими компаниями как Oracle и SAP, но она является потенциальным новым бизнес-направлением для компании, расширяющей свою деятельность.

Мета-ERP-система Huawei – это "облачный" продукт, использующий облачные вычислительные системы компании для большей эффективности, чем традиционные ERP-продукты, сказал он.

По словам члена правления Huawei Тао Цзинвена, новая система была полностью протестирована и обрабатывает 15 миллионов строчек бухгалтерских записей ежедневно.

С тех пор как США в 2019 году ввели санкции, Huawei страдал от ограничения поставок компании чипов и инструментов для проектирования микросхем от американских фирм. В марте в компании Huawei заявили, что "вышли из кризисного режима".

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