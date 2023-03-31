Huawei вышла из кризиса. В компании заявляют о наращивании дохода

В Huawei Technologies заявили, что «вышли из кризисного режима»: в компании зафиксировали небольшое увеличение годового дохода – сообщают Reuters.

Доход технологического конгломерата вырос на 0,9%, что свидетельствует о том, что достиг определенного уровня стабильности.

В компании заявили, что нашли выход с заменой компонентов. Ведь, как известно, с тех пор как США в 2019 году ввели санкции, Huawei страдал от ограничения поставок компании чипов и инструментов для проектирования микросхем от американских фирм.

В 2021 году санкции США привели к падению продаж Huawei почти на треть.

Достичь незначительного успеха удалось благодаря миллиардам, которые компания тратит на исследования и разработки. В 2022 году Huawei эти статьи расходов составляли 161,5 млрд юаней – четверть выручки компании. В процентном соотношении это один из самых высоких показателей среди всех мировых производителей смартфонов. Такие расходы помогли Huawei заменить компоненты в своих продуктах, попавших под торговые санкции США.

“2022 год – это год, когда мы вышли из режима кризиса. Мы вернулись в нормальный бизнес”, — сказала главный финансовый директор Мэн Ваньчжоу, дочь основателя компании.

В то же время, чистая прибыль компании за 2022 год — 35,6 миллиарда юаней (5,18 миллиарда долларов), что примерно на две трети меньше, чем в 2021 году, когда прибыли помогла продажа бизнеса смартфонов среднего класса Honor.

В США Huawei обвиняют в шпионаже и работе на китайские спецслужбы. Поэтому сотрудничество с Huawei в Соединенных Штатах для американских компаний – под запретом. Вашингтон считает, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.

В январе 2023 года США перестала выдавать американским компаниям лицензии на экспорт товаров китайской компании Huawei.

Американские официальные лица поместили Huawei в черный список в 2019 году, запретив большинству американских поставщиков поставлять товары и технологии компании, если им не предоставлены лицензии. Чиновники продолжали усиливать контроль, чтобы избавить Huawei от возможности покупать или разрабатывать полупроводниковые чипы, используемые в большинстве продуктов.

Но официальные лица США предоставили лицензии, позволившие Huawei получить некоторые продукты. К примеру, поставщики Huawei получили лицензии на сумму 61 миллиард долларов для продажи гиганту телекоммуникационного оборудования с апреля по ноябрь 2021 года.