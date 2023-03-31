Huawei вийшла з кризи. У компанії заявляють про нарощення доходу

У Huawei Technologies заявили, що «вийшли з кризового режиму»: у компанії зафіксували невелике збільшення річного доходу - повідомляють Reuters.

Дохід технологічного конгломерату зріс на 0,9%, що свідчить про те, що він досяг певного рівня стабільності.

В компанії заявили, що знайшли вихід із заміною компонентів. Адже, як відомо, з того часу, як США у 2019 році запровадили санкції, Huawei потерпав від обмеження постачання компанії чіпів та інструментів для проектування мікросхем від американських фірм.

У 2021 році санкції США призвели до падіння продажів Huawei майже на третину.

Досягти незначного успіху вдалося завдяки мільярдам, які компанія витрачає на дослідження та розробки. У 2022 році Huawei ці статті витрат складали 161,5 млрд юанів - чверть виручки компанії. У відсотковому співвідношенні це один із найвищих показників серед усіх світових виробників смартфонів. Такі витрати допомогли Huawei замінити компоненти в своїх продуктах, які потрапили під торгові санкції США.

“2022 рік — це рік, коли ми вийшли з режиму кризи. Ми повернулися до нормального бізнесу”, — сказала головний фінансовий директор Мен Ваньчжоу, донька засновника компанії.

Водночас чистий прибуток компанії за 2022 рік — 35,6 мільярда юанів (5,18 мільярда доларів), що приблизно на дві третини менше, ніж у 2021 році, коли прибутку допомогла продаж бізнесу смартфонів середнього класу Honor.

У США Huawei звинувачують в шпигунстві і роботі на китайські спецслужби. Тому співпраця з Huawei у Сполучених Штатах для американських компаній - під забороною. Вашингтон вважає, що китайська компанія несе загрозу національній безпеці США.

У січні 2023 року США припинила видавати американським компаніям ліцензії на експорт товарів китайській компанії Huawei.

Американські офіційні особи помістили Huawei у чорний список у 2019 році, заборонивши більшості американських постачальників постачати товари та технології компанії, якщо їм не було надано ліцензії. Чиновники продовжували посилювати контроль, щоб позбавити Huawei можливості купувати або розробляти напівпровідникові чіпи, які використовуються в більшості продуктів.

Але офіційні особи США надали ліцензії, які дозволили Huawei одержати деякі продукти. Наприклад, постачальники Huawei отримали ліцензії на суму 61 мільярд доларів для продажу гіганту телекомунікаційного обладнання з квітня по листопад 2021 року.