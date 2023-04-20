Huawei запускає власну програмну систему MetaERP

У четвер китайська компанія Huawei Technologies заявила, що замінює американські системи керування програмним забезпеченням власною версією

У компанії назвали це перемогою над обмеженнями, які колись були введені США, пише Reuters.

Huawei провела внутрішню церемонію з нагоди переходу на власну програмну систему "MetaERP" (систему планування ресурсів підприємства) у четвер, на якій була присутня голова правління Huawei Мен Ваньчжоу, донька засновника компанії Рень Чженфея.

Програмне забезпечення ERP використовується компаніями для керування ключовими бізнес-операціями, починаючи від бухгалтерського обліку та закінчуючи керуванням ланцюгом постачання.

У компанії не уточнили, чи має намір Huawei комерціалізувати свою ERP-систему та конкурувати з такими компаніями, як Oracle і SAP, але вона є потенційним новим бізнес-напрямком для компанії, яка розширює свою діяльність.

Мета-ERP-система Huawei — це "хмарний" продукт, який використовує хмарні обчислювальні системи компанії для більшої ефективності, ніж традиційні ERP-продукти, сказав він.

За словами члена правління Huawei Тао Цзінвена, нова система була повністю протестована та обробляє 15 мільйонів рядків бухгалтерських записів щодня.

З того часу, як США у 2019 році запровадили санкції, Huawei потерпав від обмеження постачання компанії чіпів та інструментів для проектування мікросхем від американських фірм. У березні в компанії Huawei заявили, що "вийшли з кризового режиму".

Фото: ua.depositphotos.com