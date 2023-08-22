Великі екрани й мінімум 16 ГБ "оперативки": розкрито основні параметри Oppo Find N3

Китайська компанія Oppo планує оснастити свій новий складаний смартфон Find N3 великими екранами та щонайменше 16 гігабайтами оперативної памʼяті. Про це повідомив інсайдер Digital Chat Station.

За його словами, внутрішній екран пристрою матиме діагональ в 7,82 дюймів і роздільну здатність у 2268x2440p. Для порівняння, Samsung Galaxy Z Fold та Google Pixel Fold отримали 7,6-дюймові внутрішні дисплеї.

Розмір зовнішнього екрана Oppo Find N3 становитиме 6,31 дюйма, роздільна здатність – 2484x1116p. При цьому співвідношенням сторін буде 20:9.

Апарат отримає 1 ТБ основної і 16 ГБ оперативної памʼяті. Крім того, розглядається версія на 24 ГБ "оперативки".

Раніше цей же інсайдер повідомив, що смартфон матиме три тилові камери: на 50, 48 і 64 мегапікселів. Для селфі будуть датчики на 32 і 20 мегапікселів.

Як писало 9to5Google, серію Oppo Find N3 мають представити вже в серпні, а глобальний запуск відбудеться наступного місяця. Це набагато раніше, ніж очікувалося, оскільки Oppo зазвичай анонсує нові складані пристрої ближче до кінця року.