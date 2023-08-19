5G-смартфон середнього класу: в мережі опублікували якісні зображення Moto G54 (ФОТО)

Компанія Motorola працює над новим смартфоном середнього класу Moto G54, який отримає до 256 Гб основної памʼяті. Про це пише GSMArena.

Інсайдер Еван Бласс опублікував якісні рендери майбутнього ґаджета, показавши його в трьох кольорах: Outer Space (темно-сірий), Coronet Blue (яскраво-синій) і, ймовірно, Ambrosia (світло-зелений). Також очікується версія Ballad Blue (сірий).

Такі назви кольорів використовує компанія Pantone, з якою співпрацює Motorola.

Moto G54. Рендер: Evan Blass / X (Twitter) Moto G54. Рендер: Evan Blass / X (Twitter) Moto G54. Рендер: Evan Blass / X (Twitter)

Moto G54: характеристики

Як раніше писало The Tech Outlook, Moto G54 буде 5G-пристроєм, який працюватиме на базі операційної системи Android 13.

Смартфон оснастять 6,5-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю FHD+, співвідношенням сторін 20:9 і частотою оновлення в 120 Гц. Пристрій також матиме великий стереодинамік, який підтримує технології Dolby Atmos та Moto Spatial Sound.

Основна камера пристрою отримає 50 мегапікселів, а для селфі буде 16-мегапіксельний датчик.

Що стосується батареї, то її ємність становитиме 5000 мА·год. При цьому буде доступна швидка зарядка.

Ґаджет матиме до 8 ГБ оперативної і до 256 ГБ внутрішньої памʼяті. Також підтримуватиметься SD-карта (до 1 ТБ).

GSMArena зауважує, що порівняно з Moto G53, новий смартфон отримає вдвічі більший максимальний обсяг внутрішньої пам’яті й екран із вищою роздільною здатністю. Однак в решті характеристик, імовірно, немає жодних оновлень.

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