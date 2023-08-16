Готові до виходу iPhone 15? Нові смартфони починають збирати в Індії

Компанія Foxconn, яка займається збіркою продукції Apple, розпочинає виробництво iPhone 15 в індійському штаті Тамілнад. Про це пише Bloomberg.

Джерела агенції розповіли, що індійський завод Foxconn готується постачати нові пристрої лише через кілька тижнів після того, як їх почнуть відвантажувати із виробництв у Китаї. Це повʼязано з прагненням швидко збільшити кількість нових iPhone, які надходять із Індії.

До iPhone 14 Apple збирала лише частину своїх смартфонів в Індії, і виробництво в цій країні відставало на шість-дев’ять місяців порівняно з Китаєм. У 2022 році цю затримку значно скоротили, а цьогоріч компанія хоче наблизитися до паритету в термінах відвантаження з Індії та Китаю, хоча постачальники ще не впевнені, що цього вдасться досягти.

Масштаб виробництва iPhone 15 в Індії залежатиме від наявності компонентів, які в основному імпортуються, і плавного нарощування виробничих ліній на заводі Foxconn.

Чому Apple іде з Китаю?

За інформацією Bloomberg, зусилля Apple щодо диверсифікації виробництва прискорилися під час загострення торговельної напруги між США та Китаєм за часів президентства Дональда Трампа, а потім посилилися під час пандемії COVID-19, адже ланцюжки поставок були порушені.

Напруженість між Вашингтоном і Пекіном робить торгівлю менш передбачуваною. Тоді як Індія під керівництвом прем’єр-міністра Нарендри Моді намагається налагодити більш тісні зв’язки зі США та перетворити себе на виробничий центр.

Аналітики JPMorgan прогнозували, що до 2025 року поза межами Китаю виготовлятимуться до 25% усіх продуктів Apple. Восени 2022 року цей показник становив 5%.

iPhone 15: ціна й характеристики

Як пише PhoneArena, одним із нововведень в наступній лінійці iPhone буде перехід смартфонів на роз’єм USB-C замість Lightning.

Також є припущення, що функція Dynamic Island, яка раніше була лише в Pro та Pro Max, тепер з’явиться на всіх чотирьох моделях iPhone.

Ще однією новинкою може стати фізична кнопка дії у версіях Pro і Pro Max. Вона замінить перемикач між режимами звуку та тиші. За даними MacRumors, користувачі матимуть можливість призначити для кнопки різні опції, серед яких – увімкнення камери, ліхтарика, екранної лупи чи запуск програми "Перекладач".

Крім того, iPhone 15 і 15 Plus можуть отримати оновлені 48-мегапіксельні датчики. А Pro Max, імовірно, вперше оснастять телеоб’єктивом перископічного типу.

Інсайдер URedditor вказував, що iPhone 15 Pro та Pro Max отримають покращений графічний процесор.

Що стосується цін на новинки, то аналітик британського банку Barclays Тім Лонг прогнозує, що вони можуть бути такими:

iPhone 15: 799 доларів (без змін відносно 14-ї версії);

iPhone 15 Plus: 899 доларів (без змін);

iPhone 15 Pro: до 1099 доларів (замість 999 доларів);

iPhone 15 Pro Max: до 1299 доларів (замість 1099 доларів).

Однак MacRumors зауважувало, що до таких припущень слід ставитися з певним скептицизмом, оскільки вони не завжди правильні.

Презентація смартфонів має відбутися у вересні 2023 року. Імовірно, 12-го числа.

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