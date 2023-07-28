Подорожчання iPhone. Аналітик повідомив, скільки може коштувати наступний Pro Max

Майбутній iPhone 15 Pro може коштувати на 100 доларів дорожче за свого попередника, тоді як для Pro Max цінник може зрости на 100-200 доларів. Так вважає аналітик британського банку Barclays Тім Лонг, передає MacRumors.

За словами Лонга, ця інформація базується на розмовах з компаніями із ланцюга поставок в Азії.

Очікується, що ціни на лінійку iPhone 15 у США можуть бути такими:

iPhone 15: 799 доларів (без змін відносно 14-ї моделі);

iPhone 15 Plus: 899 доларів (без змін);

iPhone 15 Pro: до 1099 доларів (замість 999 доларів);

iPhone 15 Pro Max: до 1299 доларів (замість 1099 доларів).

Раніше про можливе зростання цін на наступний iPhone Pro Max повідомив аналітик Джефф Пу. Однак він не називав потенційний цінник.

Як зауважує MacRumors, до припущень щодо цін на майбутні iPhone слід ставитися з певним скептицизмом, оскільки вони не завжди правильні. Наприклад, минулого року аналітик Мінг-Чі Куо передбачав зростання цін на моделі iPhone 14 Pro, але в підсумку пристрої надійшли в продаж за тими ж цінами (в доларах), що й попереднє покоління.

iPhone 15: характеристики й дата виходу

Презентація лінійки iPhone 15 очікується восени 2023 року. Як пише PhoneArena, одним із нововведень буде перехід смартфонів Apple на роз’єм USB-C замість Lightning.

Також є припущення, що функція Dynamic Island, яка раніше була лише в Pro та Pro Max, тепер з’явиться на всіх чотирьох моделях iPhone.

Ще однією новинкою може стати поява фізичної кнопки дії у версіяз Pro і Pro Max. Вона замінить перемикач між режимами звуку та тиші. За даними MacRumors, користувачі матимуть можливість призначити для кнопки різні опції, серед яких увімкнення камери, ліхтарика, екранної лупи чи запуск програми "Перекладач".

Крім того, iPhone 15 і 15 Plus можуть отримати оновлені 48-мегапіксельні датчики. А Pro Max, імовірно, вперше оснастять телеоб’єктивом перископічного типу.

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