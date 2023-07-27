Apple може зробити ігровий режим для iPhone та iPad: знайдено перші ознаки

Компанія Apple працює над ігровим режимом для iOS і iPadOS, оскільки шукає способи покращити продуктивність в іграх на мобільних пристроях. Про це пише 9to5Mac.

Ознаки роботи над ігровим режимом знайшли в четвертій бета-версії iOS 17 для розробників, яку днями випустила Apple. В операційній системі для iPhone знайшли деякі з фреймворків, які використовуються для керування ігровим режимом у macOS Sonoma.

Зазначається, що iOS і macOS справді мають багато спільного коду через універсальні програми, однак ігровий режим ніколи не був офіційно анонсований як функція для iPhone та iPad.

Такий режим визначає пріоритетність апаратних ресурсів для гри, що дозволяє їй працювати плавніше. Apple також стверджує, що ігровий режим значно зменшує затримку Bluetooth-зʼєднання.

Очікується, що з розвитком бета-тестування можна буде дізнатися більше про потенційну реалізацію ігрового режиму на iOS і iPadOS. Однак існує також імовірність, що розробники можуть відмовитися від ідеї до того, як вона побачить світ. У рамках бета-тестування Apple часто експериментує з новими функціями та можливостями, але не всі з них доходять до фінального випуску.

iOS 17: які зміни очікуються

Apple представила свої нові операційні системи macOS 14 та iOS 17 на початку червня. Одним із нововведень програмного забезпечення для ноутбуків став ігровий режим, у якому підвищується потужність центрального й графічного процесорів, скорочуються фонові завдання та швидше працюють контролери PlayStation та Xbox.

А для iPhone серед іншого анонсували нові функції безпеки, вбудовану програму для ведення журналу та покращене автовиправлення. В iOS 17 впроваджують і нову функцію транскрипції голосової пошти в реальному часі, яка дозволяє переглядати розшифровку повідомлення від абонента.

Також користувачі операційної системи зможуть створити контакт-постер, який відображатиметься у всіх, кому вони телефонуватимуть.

Крім того, зʼявиться новий режим під назвою StandBy – він перетворюватиме екран на дисплей з датою та часом й автоматично вмикатиметься, коли смартфон розташований у горизонтальному положенні під час заряджання.

Бета-версії iOS 17 уже доступні для розробників, а повноцінний випуск має відбутися у вересні 2023 року.

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