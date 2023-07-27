Apple может сделать игровой режим для iPhone и iPad: найдены первые признаки

Apple работает над игровым режимом для iOS и iPadOS, поскольку ищет способы улучшить производительность в играх на мобильных устройствах. Об этом пишет 9to5Mac.

Признаки работы над игровым режимом были найдены в четвертой бета-версии iOS 17 для разработчиков, которую на днях выпустила Apple. В операционной системе для iPhone нашли некоторые фреймворки, которые используются для управления игровым режимом в macOS Sonoma.

Отмечается, что iOS и macOS действительно имеют много общего кода из-за универсальных программ, однако игровой режим никогда не был официально анонсирован как функция для iPhone и iPad.

Такой режим определяет приоритетность аппаратных ресурсов для игры, что позволяет ей работать более плавно. Apple также утверждает, что игровой режим значительно уменьшает задержку Bluetooth-соединения.

Ожидается, что с развитием бета-тестирования можно будет узнать больше о потенциальной реализации режима на iOS и iPadOS. Однако существует также вероятность того, что разработчики могут отказаться от идеи до того, как она увидит мир. В рамках бета-тестирования Apple часто экспериментирует с новыми функциями и возможностями, но не все из них доходят до финального выпуска.

iOS 17: какие изменения ожидаются

Apple представила свои новые операционные системы MacOS 14 и iOS 17 в начале июня. Одним из новшеств программного обеспечения для ноутбуков стал игровой режим, в котором повышается мощность центрального и графического процессоров, сокращаются фоновые задания и быстрее работают контроллеры PlayStation и Xbox.

А для iPhone среди прочего анонсировали новые функции безопасности, встроенную программу для ведения журнала и улучшенное автоисправление. В iOS 17 внедряют и новую функцию транскрипции голосовой почты в реальном времени, которая позволяюет просматривать расшифровку сообщения от абонента.

Также пользователи операционной системы смогут создать контакт-постер, который будет отображаться у всех, кому они будут звонить по телефону.

Кроме того, появится новый режим под названием StandBy – он будет преобразовывать экран в дисплей с датой и временем и автоматически включаться, когда смартфон находится в горизонтальном положении во время зарядки.

Бета-версии iOS 17 уже доступны для разработчиков, а полноценный выпуск должен состояться в сентябре 2023 года.

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