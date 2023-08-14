Ювілейна версія Apple Watch отримає значний редизайн, – Bloomberg

Компанія Apple планує випустити годинник Watch X для позначення 10-річного ювілею лінійки пристроїв. І порівняно з крайніми моделями, цю значно модернізують, пише журналіст Bloomberg Марк Гурман.

За його словами, Apple Watch Series 9, який має бути представлено 12 вересня разом із iPhone 15, не отримає великих змін. Нові годинники будуть у тому самому розмірі, що й поточні моделі (41 і 45 мм або 49 мм для Ultra). Найбільш помітними відмінностями стануть швидші процесори та свіжі кольори.

А ось модель X, яка вийде в 2024 чи 2025 році, може мати тонший корпус та новий спосіб кріплення ремінця.

Поточний спосіб кріплення за допомогою фіксуючого механізму дозволяє використовувати ремінці з різних моделей Apple Watch. Але він займає значний простір, який можна було б використати для більшої батареї чи інших компонентів. Тому фахівці Apple дослідили нову систему кріплення ремінця – за допомогою магніта.

Крім того, Watch X можуть оснастити дисплеєм microLED, який забезпечить кращий колір і чіткість, ніж поточний OLED-екран.

Також є вірогідність, що годинник отримає технологію моніторингу артеріального тиску.