Юбилейная версия Apple Watch получит значительный редизайн, – Bloomberg

Компания Apple планирует выпустить часы Watch X для обозначения 10-летнего юбилея линейки устройств. И по сравнению с крайними моделями, эту значительно модернизируют, пишет журналист Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, Apple Watch Series 9, которые должны быть представлены 12 сентября вместе с iPhone 15, не получат больших изменений. Новые часы будут в том же размере, что и текущие модели (41 и 45 мм или 49 мм для Ultra). Наиболее заметными отличиями станут более быстрые процессоры и свежие цвета.

А вот модель X, которая выйдет в 2024 или 2025 году, может иметь более тонкий корпус и новый способ крепления ремешка.

Текущий способ крепления с помощью фиксирующего механизма позволяет использовать ремешки из разных моделей Apple Watch. Но он занимает значительное пространство, которое можно использовать для большей батареи или других компонентов. Поэтому специалисты Apple исследовали новую систему крепления ремешка – с помощью магнита.

Кроме того, Watch X могут оснастить дисплеем microLED, который обеспечит лучший цвет и четкость, чем текущий OLED-экран.

Также есть вероятность, что часы получат технологию мониторинга артериального давления.