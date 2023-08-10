Нові деталі щодо iPhone 15 Pro: смартфон отримає покращений графічний процесор

Чіп A17 Bionic, на якому працюватимуть iPhone 15 Pro та Pro Max, матиме шість ядер центрального і шість ядер графічного процесорів. Про це повідомив інсайдер URedditor, передає 9to5Mac.

Для порівняння, поточний чіп A16 Bionic оснащений 6-ядерним центральним і 5-ядерним графічним процесорами.

Очікується, що його наступник отримає і більшу частоту – 3,70 ГГц порівняно з 3,46 ГГц у A16.

Згідно з витоком, A17 Bionic працюватиме з 6 ГБ оперативної пам’яті, тобто як і A16. Це суперечить попереднім чуткам, що iPhone 15 Pro матиме 8 ГБ оперативної пам’яті. За словами URedditor, він "поки бачив лише 6 ГБ", тоді як 8 ГБ здається малоймовірним, але можливим варіантом.

Передбачається, що чіп A17 Bionic буде вбудовано лише в iPhone 15 Pro і Pro Max. Своєю чергою iPhone 15 та iPhone 15 Plus використовуватимуть минулорічний A16, який є в iPhone 14 Pro і Pro Max.

9to5Mac зауважує, що поєднання підвищеної частоти, додаткового ядра графічного процесора та нового 3-нанометрового процесу у виробництві чіпів має сприяти помітним покращенням продуктивності iPhone 15 Pro.

iPhone 15: ціна й характеристики

Як пише PhoneArena, одним із нововведень в наступній лінійці iPhone буде перехід смартфонів на роз’єм USB-C замість Lightning.

Також є припущення, що функція Dynamic Island, яка раніше була лише в Pro та Pro Max, тепер з’явиться на всіх чотирьох моделях iPhone.

Ще однією новинкою може стати фізична кнопка дії у версіях Pro і Pro Max. Вона замінить перемикач між режимами звуку та тиші. За даними MacRumors, користувачі матимуть можливість призначити для кнопки різні опції, серед яких увімкнення камери, ліхтарика, екранної лупи чи запуск програми "Перекладач".

Крім того, iPhone 15 і 15 Plus можуть отримати оновлені 48-мегапіксельні датчики. А Pro Max, імовірно, вперше оснастять телеоб’єктивом перископічного типу.

Що стосується цін на новинки, то аналітик британського банку Barclays Тім Лонг прогнозує, що вони можуть бути такими:

iPhone 15: 799 доларів (без змін відносно 14-ї версії);

iPhone 15 Plus: 899 доларів (без змін);

iPhone 15 Pro: до 1099 доларів (замість 999 доларів);

iPhone 15 Pro Max: до 1299 доларів (замість 1099 доларів).

Однак MacRumors зауважувало, що до таких припущень слід ставитися з певним скептицизмом, оскільки вони не завжди правильні.

Презентація смартфонів має відбутися у вересні 2023 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com