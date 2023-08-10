Новые детали об iPhone 15 Pro: смартфон получит улучшенный графический процессор

Чип A17 Bionic, на котором будут работать iPhone 15 Pro и Pro Max, будут иметь шесть ядер центрального и шесть ядер графического процессоров. Об этом сообщил инсайдер URedditor, передает 9to5Mac.

Для сравнения, текущий чип A16 Bionic оснащен 6-ядерным центральным и 5-ядерным графическим процессорами.

Ожидается, что его преемник получит и большую частоту – 3,70 ГГц по сравнению с 3,46 ГГц у A16.

Согласно утечке, A17 Bionic будет работать с 6 ГБ оперативной памяти, то есть как и A16. Это противоречит предыдущим слухам, что iPhone 15 Pro будет иметь 8 ГБ оперативной памяти. По словам URedditor, он "пока видел только 6 ГБ", в то время как 8 ГБ кажется маловероятным, но возможным вариантом.

Предполагается, что чип A17 Bionic будет встроен только в iPhone 15 Pro и Pro Max. В свою очередь iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут использовать прошлогодний A16, который есть в iPhone 14 Pro и Pro Max.

9to5Mac отмечает, что сочетание повышенной частоты, дополнительного ядра графического процессора и нового 3-нанометрового процесса в производстве чипов должно способствовать заметным улучшениям производительности iPhone 15 Pro.

iPhone 15: цена и характеристики

Как пишет PhoneArena, одним из новшеств в следующей линейке iPhone будет переход смартфонов на разъем USB-C вместо Lightning.

Также есть предположение, что функция Dynamic Island, которая раньше была только в Pro и Pro Max, теперь появится на всех четырех моделях iPhone.

Еще одной новинкой может стать физическая кнопка действия в версиях Pro и Pro Max. Она заменит переключатель между режимами тишины и звука. По данным MacRumors, пользователи будут иметь возможность назначить для кнопки различные опции, среди которых включение камеры, фонарика, экранной лупы или запуск программы "Переводчик".

Кроме того, iPhone 15 и 15 Plus могут получить обновленные 48-мегапиксельные датчики. А Pro Max, вероятно, впервые оснастят телеобъективом перископического типа.

Что касается цен на новинки, то аналитик британского банка Barclays Тим Лонг прогнозирует, что они могут быть следующими:

iPhone 15: 799 долларов (без изменений относительно 14-й версии);

iPhone 15 Plus: 899 долларов (без изменений);

iPhone 15 Pro: до 1099 долларов (вместо 999 долларов);

iPhone 15 Pro Max: до 1299 долларов (вместо 1099 долларов).

Однако MacRumors отмечало, что к таким предположениям следует относиться с определенным скептицизмом, поскольку они не всегда верны.

Презентация смартфонов должна пройти в сентябре 2023 года.

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