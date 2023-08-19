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5G-смартфон среднего класса: в сети опубликовали качественные изображения Moto G54 (ФОТО)
Motorola работает над новым смартфоном среднего класса Moto G54, который получит до 256 Гб основной памяти. Об этом пишет GSMArena.
Инсайдер Эван Бласс опубликовал качественные рендеры будущего гаджета, показав его в трех цветах: Outer Space (темно-серый), Coronet Blue (ярко-синий) и, вероятно, Ambrosia (светло-зеленый). Также ожидается версия Ballad Blue (серый).
Такие названия цветов использует компания Pantone, с которой сотрудничает Motorola.
Moto G54: характеристики
Как ранее писало The Tech Outlook, Moto G54 будет 5G-устройством под управлением операционной системы Android 13.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Смартфон оснастят 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления в 120 Гц. Устройство также будет иметь большой стереодинамик, который поддерживает технологии Dolby Atmos и Moto Spatial Sound.
Основная камера устройства получит 50 мегапикселей, а для селфи будет 16-мегапиксельный датчик.
Что касается батареи, то ее емкость будет составлять 5000 мА·ч. При этом будет доступна быстрая зарядка.
Гаджет будет иметь до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ внутренней памяти. Также поддерживается SD-карта (до 1 ТВ).
GSMArena отмечает, что по сравнению с Moto G53, новый смартфон получит вдвое больший максимальный объем внутренней памяти и экран с более высоким разрешением. Однако в остальных характеристиках, вероятно, нет никаких обновлений.
Источник фото: ua.depositphotos.com