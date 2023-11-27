- Категорія
- Гаджети
- Дата публікації
-
Захист від підробок. Смартфони Sony отримають технологію цифрового підпису в камері, – ЗМІ
Компанія Sony планує оснастити свої майбутні смартфони Xperia 1 VI і 5 VI технологією цифрового підпису в камері. Про це пише Sumaho Digest.
Ця функція забезпечить автентичність знімків і запобігатиме підробкам. Технологія була анонсована на початку листопада. Наразі Sony додає її до бездзеркальних камер Alpha 9 III, Alpha 1 і Alpha 7S III через оновлення програмного забезпечення.
Цифровий підпис у камері стане ключовою особливістю наступного покоління Xperia, випуск якого очікується в 2024 році.
Цифровий підпис для фото: що це
Технологія цифрового підпису в камері – це спосіб гарантувати автентичність фотографій і відео шляхом вбудовування такого підпису у файл. Він створюється за допомогою унікального криптографічного ключа, пов’язаного з камерою.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Раніше "бездзеркалку" з такою системою випустила Leica.
Після того, як фото або відео зроблено, підпис вставляється у файл. Потім його можна використовувати для перевірки того, що зображення не було підроблено.
Це буде особливо корисною для професіоналів, яким потрібно переконатися в автентичності зображень. Технологію можна використовувати для захисту фото від порушення авторських прав.