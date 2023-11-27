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Захист від підробок. Смартфони Sony отримають технологію цифрового підпису в камері, – ЗМІ

Sony Xperia 1 V, смартфон
Sony Xperia 1 V, представлений цьогоріч. Фото: Sony

Компанія Sony планує оснастити свої майбутні смартфони Xperia 1 VI і 5 VI технологією цифрового підпису в камері. Про це пише Sumaho Digest.

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Ця функція забезпечить автентичність знімків і запобігатиме підробкам. Технологія була анонсована на початку листопада. Наразі Sony додає її до бездзеркальних камер Alpha 9 III, Alpha 1 і Alpha 7S III через оновлення програмного забезпечення.

Цифровий підпис у камері стане ключовою особливістю наступного покоління Xperia, випуск якого очікується в 2024 році. 

Цифровий підпис для фото: що це

Технологія цифрового підпису в камері – це спосіб гарантувати автентичність фотографій і відео шляхом вбудовування такого підпису у файл. Він створюється за допомогою унікального криптографічного ключа, пов’язаного з камерою.

Раніше "бездзеркалку" з такою системою випустила Leica.

Після того, як фото або відео зроблено, підпис вставляється у файл. Потім його можна використовувати для перевірки того, що зображення не було підроблено.

Це буде особливо корисною для професіоналів, яким потрібно переконатися в автентичності зображень. Технологію можна використовувати для захисту фото від порушення авторських прав.

Автор:
Артем Ющенко