Sony представила камеру з надшвидким глобальним затвором (ФОТО)

Компанія Sony представила Alpha 9 III – першу на ринку повнокадрову камеру з глобальним багатокомпонентним сенсором. Про це пише Engadget.

Затвор пристрою забезпечує зчитування даних із кожного пікселя одночасно, а не за лініями. Завдяки цьому зникає недолік, який може призводити до появи на фото спотворень, спричинених рухами об'єктів у кадрі.

Маючи 24,6-мегапіксельний датчик, Alpha 9 III здатна виконувати серійну фотозйомку 14-бітних RAW-зображень зі швидкістю 120 кадрів за секунду. Затвор також забезпечує витримку у 1/80 000 секунди (1/16000 – при серійній зйомці), що в десять разів швидше, ніж у більшості камер.

Крім того, пристрій має функцію попередньої зйомки тривалістю в одну секунду. Це дозволяє зробити 120 кадрів перед натисканням кнопки затвора.

Sony Alpha 9 III. Фото: Sony Sony Alpha 9 III. Фото: Sony Sony Alpha 9 III. Фото: Sony Sony Alpha 9 III. Фото: Sony Sony Alpha 9 III. Фото: Sony Sony Alpha 9 III. Фото: Sony Sony Alpha 9 III. Фото: Sony

Новинка вміє знімати відео у форматі 4K зі швидкістю 120 кадрів в секунду без обрізання. Також забезпечується 10-бітний запис із захопленням S-Log3 у всіх відеорежимах (включаючи 4K 120p).

Камера отримала оптичну стабілізацію з 8 ступенями експозицію. А електронний видошукач є найкращим у Sony і має роздільну здатність у 9,44 млн точок.

Діапазон ISO вказано на рівні 250-25600 (з можливістю розширення до 125-51200)

Пристрій підтримує швидкі карти пам'яті CFexpress Type-A й SD UHS-II.

Ціна на Sony Alpha 9 III становитиме 6000 доларів. Камера надійде в продаж наступної весни.