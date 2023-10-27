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Камера, яка захищає авторські права: Leica випустила "бездзеркалку" M11-P (ФОТО)
Компанія Leica представила камеру M11-P, яка оснащена функцією, здатною гарантувати автентичність фотографій. Про це пише The Verge.
Функція Leica Content Credentials вбудовує в знімок зашифрований підпис, який містить ім'я фотографа, марку і модель камери, а також EXIF-дані. Такий підпис підкріплюється сертифікатом, який дозволяє перевірити фото за допомогою програми Adobe Content Authenticity Initiative (CAI).
Також при перевірці можна буде переглянути історію редагування фото. Завдяки цьому автори зможуть підтверджувати справжність своїх знімків. Це може стати в нагоді, якщо фотографу потрібно довести, що його робота не була підроблена, або підтвердити своє право власності на зображення.
Leica M11-P: характеристики й ціна
За технічними характеристиками пристрій схожий на Leica M11. Камера оснащена 60-мегапіксельним КМОН-сенсором зі зворотним засвіченням та технологією Triple Resolution.Підписуйтесь на наш Telegram канал
ISO в Leica M11-P вказано в межах 64-50 000. Камера має динамічний діапазон до 15 ступенів й записує зображення з 14-бітною глибиною кольору.
Однак у моделей з приставкою P відсутній логотип у формі червоної точки, замість нього є вигравійований напис Leica. Крім того, дисплей захищено сапфіровим склом, а не Gorilla Glass. Тоді як флеш-памʼять збільшено з 64 до 256 ГБ.
Ціна на Leica M11-P становить 9195 доларів. Камеру випускають разом із новим обʼєктивом Summicron-M 28mm f/2 ASPH, який коштує 5295 доларів.