Камера, яка захищає авторські права: Leica випустила "бездзеркалку" M11-P (ФОТО)

Компанія Leica представила камеру M11-P, яка оснащена функцією, здатною гарантувати автентичність фотографій. Про це пише The Verge.

Функція Leica Content Credentials вбудовує в знімок зашифрований підпис, який містить ім'я фотографа, марку і модель камери, а також EXIF-дані. Такий підпис підкріплюється сертифікатом, який дозволяє перевірити фото за допомогою програми Adobe Content Authenticity Initiative (CAI).

Перевірка автентичності зображення. Фото: скриншот / Content Authenticity Initiative

Також при перевірці можна буде переглянути історію редагування фото. Завдяки цьому автори зможуть підтверджувати справжність своїх знімків. Це може стати в нагоді, якщо фотографу потрібно довести, що його робота не була підроблена, або підтвердити своє право власності на зображення.

Leica M11-P: характеристики й ціна

За технічними характеристиками пристрій схожий на Leica M11. Камера оснащена 60-мегапіксельним КМОН-сенсором зі зворотним засвіченням та технологією Triple Resolution.

Leica M11-P. Фото: Leica Leica M11-P. Фото: Leica Leica M11-P. Фото: Leica

ISO в Leica M11-P вказано в межах 64-50 000. Камера має динамічний діапазон до 15 ступенів й записує зображення з 14-бітною глибиною кольору.

Однак у моделей з приставкою P відсутній логотип у формі червоної точки, замість нього є вигравійований напис Leica. Крім того, дисплей захищено сапфіровим склом, а не Gorilla Glass. Тоді як флеш-памʼять збільшено з 64 до 256 ГБ.

Ціна на Leica M11-P становить 9195 доларів. Камеру випускають разом із новим обʼєктивом Summicron-M 28mm f/2 ASPH, який коштує 5295 доларів.