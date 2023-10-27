Камера, защищающая авторские права: Leica выпустила "беззеркалку" M11-P (ФОТО)

Компания Leica представила камеру M11-P, которая оснащена функцией, способной гарантировать подлинность фотографий. Об этом пишет The Verge.

Функция Leica Content Credentials встраивает в снимок зашифрованную подпись, содержащую имя фотографа, марку и модель камеры, а также EXIF-данные. Такая подпись подкрепляется сертификатом, позволяющим проверить фото с помощью программы Adobe Content Authenticity Initiative (CAI).

Проверка подлинности изображения. Фото: скриншот/Content Authenticity Initiative

Также при проверке можно просмотреть историю редактирования фото. Благодаря этому авторы смогут подтверждать подлинность своих снимков. Это может пригодиться, если фотографу нужно доказать, что его работа не была подделана, или подтвердить свое право собственности на изображение.

Leica M11-P: характеристики и цена

По техническим характеристикам устройство похоже на Leica M11. Камера оснащена 60-мегапиксельным КМОП-сенсором с обратной засветкой и технологией Triple Resolution.

Leica M11-P. Фото: Leica Leica M11-P. Фото: Leica Leica M11-P. Фото: Leica

ISO в Leica M11-P указано в пределах 64-50 000. Камера имеет динамический диапазон до 15 ступеней и записывает изображения с 14-битной глубиной цвета.

Однако у моделей с приставкой P отсутствует логотип в форме красной точки, вместо него есть выгравированная надпись Leica. Кроме того, дисплей защищен сапфировым стеклом, а не Gorilla Glass. В то время как флеш-память увеличена с 64 до 256 ГБ.

Цена на Leica M11-P составляет 9195 долларов. Камеру выпускают вместе с новым объективом Summicron-M 28mm f/2 ASPH, который стоит 5295 долларов.