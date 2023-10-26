Dji представила Osmo Pocket 3 – новую камеру на стабилизаторе (ФОТО/ВИДЕО)

Компания Dji представила новое поколение своей камеры на стабилизаторе – Osmo Pocket 3, которая получивла гораздо большие датчик и сенсорный экран по сравнению с предшественницей. Об этом пишет The Verge.

Устройство оснащено однодюймовым CMOS-сенсором, который почти втрое больше 1/1,7-дюймового датчика в Pocket 2.

Камера поддерживает 10-битное видео и способна снимать в 4K при 120 кадрах в секунду, а в 1080p – при 240 кадрах в секунду.

Dji Osmo Pocket 3. Фото: Dji Dji Osmo Pocket 3. Фото: Dji Dji Osmo Pocket 3. Фото: Dji Dji Osmo Pocket 3. Фото: Dji

OLED-экран диагональю 2 дюйма переворачивается в портретную или альбомную ориентацию, автоматически переключая соотношение сторон во время съемки.

Как отмечает The Verge, яркость дисплея достигает 700 нит, чего должно быть достаточно для использования на улице.

Что касается батареи, то Osmo Pocket 3 способна снимать 166 минут в разрешении 1080p24 и два часа – в 4K/60. Для зарядки от 0% до 80% потребуется всего 16 минут, а полный процесс длится 32 минуты.

Камера имеет набор обновленных интеллектуальных функций, включая режим слежения за объектом ActiveTrack 6.0. Он автоматически распознает лица и имеет функцию динамического кадрирования.

Цена на Osmo Pocket 3 стартует от 519 долларов, в то время как Pocket 2 стоит от 349 долларов.