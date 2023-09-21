Помещается в ладони. Fujifilm анонсировала новый фотоаппарат Instax (ФОТО)

Компания Fujifilm представила Instax Pal – маленькую круглую цифровую фотокамеру мгновенной печати, которая, однако, самостоятельно не печатает снимки. Об этом говорится на сайте компании.

Устройство выводит изображение на смартфон с помощью специального приложения, где снимок можно отредактировать, а печать осуществляется через портативный принтер Instax Mini Link 2 с телефона или прямо из фотоаппарата. Соединение осуществляется через Bluetooth.

Внутренняя память камеры вмещает около 50 изображений с разрешением 4,9 МП. Также есть слот для microSD-карты.

Instax Pal выпускается в пяти цветах: розовом, синем, зеленом, белом и черном. Камера имеет съемное кольцо на шнурке, позволяющее прикрепить ее к вещам. Также кольцо можно использовать в качестве упрощенного видоискателя и подставки для камеры.

Размер основного блока составляет 44 x 42 x 43 мм, вес – 41 грамм.

Instax Pal. Фото: Fujifilm Instax Pal. Фото: Fujifilm Instax Pal. Фото: Fujifilm

Одного заряда аккумулятора фотоаппарата должно хватить примерно на 240 снимков. А зарядить камеру можно через разъем USB Type-C (кабель входит в комплект).

Продажа Instax Pal начнется в октябре. В США камера вместе с принтером Instax Mini Link 2 и упаковкой пленок на 10 снимков обойдется в 199,95 долларов.