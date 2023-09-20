"Беззеркалка" в ретро-стиле: Nikon представила полнокадровую камеру Zf (ФОТО)

Компания Nikon представила свою новую полнокадровую камеру – Zf. Она получила разрешение в 24,5 МП, ретро-стиль и технологии, позаимствованные из высококачественных аппаратов Z8 и Z9. Об этом пишет Engadget.

Корпус камеры, сделанный из магниевого сплава, маленький, но не очень легкий – 710 граммов. Однако в Nikon обещают, что он обеспечивает высокую устойчивость к пыли и каплям.

Дисплей с разрешением 2,1 млн точек имеет переменный угол наклона и полностью адаптирован для видеоблогов и селфи, одновременно позволяя сенсорное управление и выбор точки фокусировки. OLED-видоискатель получил разрешение в 3,68 млн точек и 0,8-кратное увеличение.

Камеру оснастили двумя слотами для карт: один предназначен для UHS-II, а другой – для microSD UHS-I.

Аккумулятор является слабым местом Nikon Zf, ведь предлагает всего 380 снимков, тогда как, например, у Sony A7 IV этот показатель составляет 580 снимков.

Среди других функций – USB 3.2 Gen1 с поддержкой зарядки, порты для микрофона/наушников и разъем micro HDMI.

Nikon Zf. Фото: Nikon Nikon Zf. Фото: Nikon Nikon Zf. Фото: Nikon

Zf получила 24,5-мегапиксельный датчик с задней подсветкой (BSI) и процессор Expeed 7. Автофокус имеет 3D-отслеживание и технологию обнаружения объектов на основе искусственного интеллекта, которая может находить людей, собак, кошек, автомобили, самолеты и т.д. Кроме того, есть способность обнаруживать отдаленные лица, занимающие лишь 3% самой длинной стороны кадра.

Что касается качества изображения, то стандартный диапазон ISO от 100 до 64 000 обещает хорошую работу в условиях слабого освещения, а также имеет режим смещения пикселей, который повышает разрешение до 96 МП для статических сцен.

Nikon Zf получила специальный физический переключатель для черно-белого режима, позволяющий использовать несколько монохромных настроек.

В режиме электронного затвора камера способна достигать скорости 11 кадров в секунду в формате RAW (14 кадров в секунду для JPEG), а также предлагает 30 fps для JPEG с пониженным качеством (с опцией предварительной серийной съемки).

Система уменьшения дрожания имеет эффективность в 8 ступеней экспозиции . Стабилизацию можно связать не только с центром изображения, но и с точкой фокусировки.

Кроме того, камера может записывать видео с разрешением до 4K UHD 30p. Есть возможность снимать и в формате 4KUHD с разрешением до 60P в режиме DX (с дополнительным кроп-фактором). Также предусмотрена съемка 1080/120P со временем записи до 125 минут.

Nikon Zf появится в октябре по цене в 2 000 долларов только за черный корпус или 2 240 долларов – в варианте с ретро-объективом Nikon Z40 f/2.0 SE. Корпус в синем, красном, коричневом, оранжевом, зеленом или сером цветах обойдется в 2 100 долларов.